Belen Rodriguez pubblica uno scatto con Stefano De Martino: ritratto di una famiglia felice

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più felici insieme.

Continua la calda estate di Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo il ritorno di fiamma. La bella famiglia allargata è partita alla volta di Posillipo sulla barca del presentatore Rai, e Belen ha postato alcuni degli scatti più belli e bollenti di questa esperienza insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è amore

Da quando hanno confermato il ritorno di fiamma Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia pubblica scatti e video dolcissimi insieme, che testimoniano la grande felicità che stanno provando. Stefano ha accettato senza battere ciglio Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese, mostrando un perfetto esempio di famiglia allargata insieme al primogenito Santiago.

Proprio a lui, De Martino ha dedicato la sua barca con la quale sta portando Belen nei mari più belli d’Italia per fughe romantiche o per momenti di relax tutti insieme. Poche ore fa, Belen ha pubblicato alcuni scatti della gita a Posillipo con la famiglia al completo, mostrandosi abbracciata e serena con Stefano, per poi incantare con un topless inaspettato.

Le foto su Instagram sono piaciute tantissimo, tanto che in poche ore Belen ha già raggiunto la bellezza di 303mila likes e tantissimi commenti, come quello di Dayane Mello che si è mostrata contenta per la coppia. Del resto, per quanto possano aver fatto discutere in passato per le loro liti e per le separazioni, è indubbio che tra Belen e Stefano vi sia un sentimento fortissimo e impossibile da distruggere. Chissà che questa volta sia quella buona per la discussa coppia.