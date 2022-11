Belen Rodriguez, paura per il padre Gustavo ricoverato in ospedale

Gossip TV

Nella serata del 31 ottobre il padre della showgirl Belen Rodriguez è stato ricoverato in ospedale. L'annuncio è stato dato dalla moglie Veronica Cozzani. Ecco cosa è successo.

Paura per la showgirl Belen Rodriguez e la sua famiglia lunedì 31 ottobre: il padre Gustavo Rodriguez è stato ricoverato urgentemente in ospedale. A darne l'annuncio sui social è stata la moglie Veronica Cozzani.

Gustavo Rodriguez e il ricovero: la solidarietà del web

Non sono ancora stati resi noti i motivi del ricovero di Gustavo Rodriguez. Lo scorso giugno l'uomo aveva subito un episodio analogo a causa di un'urgente intervento al colon, intervento conclusosi felicemente. E, anche in quell'occasione, era stata Veronica Cozzani a dare la notizia ai fan in attesa. Non sappiamo se i due eventi possano essere collegati, anche perché non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte della famiglia.

Nonostante, l'uomo sia ancora ricoverato, la situazione non sembra essere grave: la madre di Belen ha cercato di sdrammatizzare, infatti, postando una foto del marito con i lineamenti modificato da un filtro mostruoso, in tema con Halloween. Sul web non sono mancati i messaggi di solidarietà verso Gustavo Rodriguez, messaggi che gli auguravano una pronta guarigione e ricchi di affetto.

Dopotutto, i fan hanno imparato a conoscerlo ed apprezzarlo dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi insieme al figlio Jeremias. Speriamo di poterlo vedere presto in ottima forma, anche per festeggiare l'ultimo lieto evento in casa Rodriguez: il fidanzamento di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.