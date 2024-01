Belen Rodriguez parla del suo momento buio: “Ero alla frutta”

Gossip TV

Belen Rodriguez è tornato a parlare della depressione che ha vissuto di recente che l'ha costretta anche ad un ricovero presso una clinica psichiatrica.

Belen Rodriguez è tornata a parlare della depressione che ha vissuto di recente che l'ha costretta anche ad un ricovero presso una clinica psichiatrica. Il momento buio che ha vissuto la showgirl argentina lo ha raccontato lei stessa nel salotto di Domenica In e in diverse occasioni sui social, ne ha continuato a parlare non nascondendo di essere arrivata a 49kg, sprofondando in una depressione profonda che l'ha tenuta lontano diverso tempo dal piccolo schermo.

Belen Rodriguez: "Ero caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza"

Belen, da qualche settimana, è tornata alla ribalta anche svelando inconfessabili segreti delle sue ex relazioni. L'argentina ha affermato di non avere più paura di esporsi e in quella che sembra la sua rinascita grazie anche all'amore con Elio Lorenzoni, ha deciso di togliersi diversi sassolini dalle scarpe. Nella fattispecie, Belen ha parlato di Antonino Spinalbese accusandolo di essere un bugiardo e un padre assente e nei riguardi di Stefano De Martino, ha confermato di essere stata tradita dall'ex ballerino con una collega molto nota, Alessia Marcuzzi.

In questi giorni Belen si trova in Argentina con la sua famiglia e ha immortalato diverse località della sua splendida terra che l'ha costretta anche a correre ai ripari in seguito ad una bufera che ha colpito l’area di Reta, nella provincia di Buenos Aires.

La Rodriguez, sempre su Instagram, è tornata a parlare a cuore aperto del momento difficile che ha vissuto, rispondendo ad un utente che le faceva presente che la vedeva diversa e le andava più di seguirla.

"Qualche tempo fa non mi andava più di seguirti. Poi sei mancata per un po’ e sei tornata semplicemente vera - si legge nei commenti - Una mamma che ama i suoi figli e che sta ancora cercando la sua tranquillità sentimentale. Che ci ha fatto capire che anche se è la bellissima Belen, è una donna con le sue fragilità come tutte le persone umane. Questo mi è piaciuto di te. Sii sempre te stessa e vedrai che le persone ti ameranno ancora di più. Quello che hai costruito te lo sei guadagnato.

"Ti svelo un segreto, manco io volevo seguirmi più - ha replicato Belen - Ero alla frutta. Adesso mi voglio bene di nuovo. Ero caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico viva gli errori commessi. Brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza avere paura, ci insegnano a essere migliori"