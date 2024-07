Belen Rodriguez lo confessa: ''Paura di invecchiare da sola''

Gossip TV

Belen Rodriguez parla a cuore aperto del futuro televisivo e privato e fa una confessione amara, ecco cosa ha svelato la bella showgirl argentina.

Nuovo capitolo nella vita professionale di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha firmato un nuovo contratto con la Warner Bros. Discovery che la porterà al timone di due programmi. Nel frattempo, riflettendo sulla sua movimentata vita privata, Belen fa una confessione inaspettata. Ecco cosa ha rivelato.

Belen Rodriguez, la vita sotto ai riflettori

Belen Rodriguez si è allontana dal mondo del piccolo schermo circa un anno fa, in concomitanza con i grandi cambiamenti messi in atto dai vertici del Biscione che hanno portato a nuovi ingressi e dolori addi a Mediaset. La showgirl argentina si è presa del tempo per sé stessa, reduce dalla disastrosa fine del matrimonio con Stefano De Martino, raccontando dopo alcuni mesi i tradimenti scoperti ma anche la sua lotta contro la depressione. Ora Belen è felice e soddisfatta, a capo di diversi brand e con tante nuove idee in testa da mettere al servizio dei nuovi programmi tv che la vedranno protagonista nella prossima stagione.

Rodriguez, infatti, ha firmato un contratto con Warner Boys. Discovery e condurrà due nuovi programmi su Nove e Real Time. Nel frattempo, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Belen ha parlato del suo rapporto con il mondo dello spettacolo, ammettendo di essere grata per la sua vita ma stavolta provata dall’attenzione mediatica che si concentra su di lei. Belen, inoltre, ha fatto una rivelazione inaspettata su alcune sue grandi paure, ecco cosa ha raccontato.

Belen Rodriguez, paura di rimanere da sola

Belen Rodriguez, che ha lanciato una bella frecciatina ai danni di Francesca Fagnani e del suo Belve, ha raccontato il suo rapporto con l’attenzione pubblica e il gossip, parlando poi del recente matrimonio della sorella minore Cecilia con Ignazio Moser. La showgirl argentina ha ammesso di essersi sentita molto emozionata e di sperare che tutto vada sempre per il meglio, dal momento che il matrimonio non è cosa facile e lei lo sa forse meglio di tutti. Poi, Belen si è lasciata andare ad una confessione:

“Sono romantica. Amo i miei figli ma anche mio padre, i fratelli, il fidanzato di turno… No quello un po’ meno (ride). L’amore mi ha anche fatto a brandelli, ma alla fine vinco io […] Ho paura di non avere più un matrimonio stabile. Di non avere più le stesse energie di una volta. Di invecchiare da sola. Di perdere i miei cari. Sono paura che abbiamo tutti e ne parliamo poco. Sarebbe meglio farlo. Invece sui social siamo sempre perfetti”.

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen sembrava serena la fianco di Elio Lorenzoni ma anche con l’affascinante imprenditore non ha funzionato. Sembra, infatti, che lui non andasse particolarmente d’accordo con la famiglia, situazione decisamente spinosa. Ora, secondo le recenti paparazzate, Belen sarebbe invaghita di un certo Angelo che però tiene ben lontano dal mondo dei social.