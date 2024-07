Belen Rodriguez lancia una frecciatina a Francesca Fagnani: ''Belve? Ecco perché ho rifiutato''

Gossip TV

Belen Rodriguez, in procinto di tornare in Tv con due nuovi programmi di Discovery, spiega perché ha rifiutato l'intervista a Belve e lancia una bella frecciatina a Francesca Fagnani.

Belen Rodriguez torna in tv e lo fa con ben due programmi, uno su Nove e uno su Real Time, dopo aver firmato un nuovo contratto con Warner Bros. Discovery. La showgirl argentina racconta cosa si aspetta dal suo ritorno sul piccolo schermo, poi lancia una frecciatina alla collega Francesca Fagnani con Belve.

Belen Rodriguez torna in Tv

Tra le presentatrici più amate d’Italia, ma anche grande protagonista del gossip con la sua vita amorosa decisamente appassionante, Belen Rodriguez sta per tornare sul piccolo schermo a distanza di oltre un anno con il contratto appena firmato insieme a Warner Bros. Discovery. La showgirl argentina sarà così al timone di ben due programmi televisivi, su Nove e Real Time. Belen, infatti, subentra al posto di Elettra Lamborghini alla guida di Only Fun con il duo comico dei Pampers, poi sarà la guida delle coppie in crisi con Amore alla Prova - La crisi del settimo anno che lo scorso anno era stato condotto da Giulia De Lellis. L’occasione è ghiotta per Belen, che aveva lasciato Mediaset nel momento di grandi cambiamenti nella rete ma anche in grande stress personale dovuto alla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino.

“Adesso ho quasi 40 anni: aspetto che il pubblico si scordi che ero la bellona di turno e mi veda solo come presentatrice […] Alla nonna in Argentina dicevo che volevo fare la star. E all’età di 16 anni ho iniziato a lavorare. Facevo la cameriera, distribuivo i volantini, un sacco di cose. Poi un casting da modella mi ha portata qua. L’unico vero sacrifico è stato quello di staccarmi dalla famiglia. Racimolavo i miei soldi e tornavo una volta all’anno in Argentina. La prima volta ho comprato la vernice e ho ripitturato la casa di famiglia”.

Ha confessato Belen in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha ammesso di essere scesa a patti con la vita sotto ai riflettori, sapendo ormai gestire la pressione e beneficio della vita che ha sempre voluto vivere. Parlando di una nota collega, inoltre, la bella argentina ha lasciato intendere di non essere molto d'accordo con la sua visione.

Belen Rodriguez contro Francesca Fagnani

Belen Rodriguez è spesso al centro dei gossip per le sue love story, tutte fino ad ora terminate senza lieto fine. Il matrimonio con Stefano De Martino, che ha fatto sognare migliaia di fan, è finito a causa dei tradimenti del ballerino. Belen ha raccontato la fine del matrimonio a Domenica In in un’intervista a Mara Venier, ma ha rifiutato di andare ospite nel salotto di Belve, come invece hanno fatto diversi noti colleghi.

“Ho rifiutato l’invito. Di certo è un programma originale e pieno di pepe, che tiene attaccata al teleschermo. Però io al posto della presentatrice sarei un po’ più buona. Più comprensiva. Solo che poi non farebbe lo share che fa”.

Rodriguez ha spiegato perché non si è presentata da Francesca Fagnani lanciandole una bella frecciatina. Insomma, secondo la showgirl il programma sarebbe un po’ un gioco al massacro, che funziona televisivamente, ma non per lei. Come se la caverà Belen al timone dei nuovi programmi? I suoi fan sono molto felici di vederla tornare in tv, con il sorriso.