Belen Rodriguez furiosa: ''Ragazzine che si sono tolte la vita per un messaggio''

Belen Rodriguez commenta il difficile tema del bullismo sui social, le conseguenze disastrose che può avere sulle giovanissime e come vive questa realtà.

Belen Rodriguez, una delle showgirl più amate e note del piccolo schermo, è anche tra le donne più chiacchierate di sempre, anche a causa della sua complicata vita privata. La presentatrice ha raccontato come vive le critiche sui social, ammonendo coloro che usano questi mezzi di comunicazione per bullismo.

Belen Rodriguez si sfoga duramente, ecco perché

Belen Rodriguez non ha bisogno di presentazioni. La showgirl argentina ha conquistato l’Italia passo dopo passo, diventando protagonista di tanti gossip a causa della sua movimentata vita privata. Recentemente, Belen è tornata al centro dell’interesse pubblico per il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, dopo l’addio all’hair-stylist Antonino Spinalbese che l’ha resa madre per la seconda volta.

Belen e Stefano hanno trovato una nuova armonia, vivendo perfettamente nella loro bellissima famiglia allargata, ma sui social non tutti hanno apprezzato il ritorno di questa coppia, ricoprendo la showgirl di critiche e insulti. In occasione della serata evento organizzata dal Corriere della Sera, Belen è stata interrogata proprio sul tema del bullismo social e ha ammesso di aver trovato un equilibrio, non prendendo in considerazione le critiche vuote e non costruttive, ma ha anche sottolineato come non tutti riescano a farlo.

"Ci sono ragazzine che si sono tolte addirittura la vita per un messaggio […] L’insulto non è la sconfitta di nessuno ma l’inizio della mia forza, se lo uso bene”.

La showgirl argentina ha analizzato anche il ruolo della donna sui social, che viene vista sempre come l’elemento fragile pronto a cadere. È a lei, infatti, che is guarda nelle situazioni delicate, come se ci si aspettasse di vederla fallire a causa dell’emotività. Infine, Belen ha commentato tutti coloro che perdono tempo a criticare la vita degli altri:

“Dovrebbero farsi tutti un giro di giostra nelle situazioni, nessuno può giudicare se non sta dentro le scarpe di quel qualcuno”.