Belen Rodriguez e Stefano De Martino rinnovano le promesse nuziali!

Gossip TV

Belen e Stefano pronti a celebrare il loro amore dopo il ritorno di fiamma.

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta facendo battere il cuore a tantissimi fan, che hanno sempre sperato di rivedere insieme questa coppia. Dopo essere usciti ufficialmente allo scoperto sui social, sembra che Belen e Stefano siano pronti per un gesto importante, il rinnovo delle promesse nuziali.

Belen e Stefano: rito d’amore per la coppia?

Dopo mesi e mesi di gossip, pettegolezzi, foto scattate a tradimento dai paparazzi e indizi disseminati dai diretti interessati, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono usciti allo scoperto, ufficializzando il ritorno di fiamma con una foto su Instagram. Durante una romantica gita in barca a Ponza, Belen e Stefano si sono mostrati più innamorati che mai, complici e appassionati come un tempo, per la gioia di tutti coloro che hanno sempre tifato per la coppia. Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha lanciato un gossip succulento su Stefano e Belen.

“Amici in comune ci fanno sapere che presto Belen e Stefano (che sono già sposati) probabilmente celebreranno un rito d’amore per festeggiare questa seconda vita insieme”.

Belen e Stefano sono pronti a rinnovare le promesse nuziali? I due sono ancora legalmente sposati dato che il divorzio non è mai arrivato, ma potrebbero voler coinvolgere la famiglia e gli amici con un rito per celebrare il loro ritorno di fiamma. I due al momento non hanno confermato né smentito, ma sono tanti a voler vedere Rodriguez di nuovo in abito bianco.