Belen Rodriguez e Stefano De Martino più innamorati che mai: tramonto in barca, poi il bacio su Instagram

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in una gita al mare, poi lo scatto pubblico che accende i fan.

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato il sereno. La coppia si è ritrovata, e adesso non teme più le luci dei riflettori, mostrandosi complici e innamorati durante una gita sulla barca del presentatore, chiamata Santiago in onore del figlio della coppia. Baci bollenti, tramonto spettacolare e sguardi complici fanno impazzire i fan su Instagram.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: che coppia!

Ormai da diversi mesi si parla del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia, dopo una lunga lontananza durante la quale la showgirl argentina ha intrecciato una relazione con Antonino Spinalbese dalla quale è nata la piccola Luna Marì, ha ripreso i contatti per riscoprirsi poi innamorata. Tra alcune polemiche e l’esultanza di chi ha sempre creduto in questo grande amore, Belen e Stefano sono venuti piano piano allo scoperto, osservati attentamente dai loro sostenitori e dai più curiosi.

Dopo aver messo a tacere le voci su una presunta crisi, Belen ha raggiunto Stefano e i due sono salpati insieme per un gita in barca a Ponza, con la bellissima barca che il presentatore ha dedicato al figlio Santiago. La fuga romantica è stata testimoniata dai diretti interessati, con foto e video di un tramonto travolgente, durante il quale Belen e Stefano si sono baciati e coccolati, rendendo partecipi anche i loro fan.

Belen e Stefano non dividetevi mai più 🥺 pic.twitter.com/xyfQ7ZEclu — L A V I N I A 💐 (@twentyyearsgold) July 17, 2022

È decisamente una storia d’amore sorprendente quella tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici, che continuano a prendersi e lasciarsi ma che non riescono a fare a meno l’una dell’altro. Tutti sperano che questa sia la volta giusta per un lieto fine, magari con tanto di rinnovo delle promesse nuziali in riva al mare.