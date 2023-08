Belen Rodriguez e Stefano De Martino dietro la crisi c'è "una strategia mediatica per alzare le quotazioni mercato TV"

Gossip TV

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: "nessuna crisi, il rapporto è solido"

Nelle ultime settimane, l'attenzione mediatica sul rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è particolarmente infuocata e sulla coppia, la più famosa e seguita dello show-biz del bel paese, si susseguono indiscrezioni e rumors di ogni tipo.

Nessuna crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sarebbe tutto un semplice business

Si è parlato di un nuovo amore della showgirl argentina, un aitante imprenditore bergamasco e una nuova liaison dell'ex ballerino che avrebbe un flirt con una giovane influencer. Tutte le notizie convertono ad ogni modo sulla loro nuova e inaspettata rottura. L'altro ieri, come se non bastasse, la Rodriguez ha postato un video in cui passeggiavano cervi in libertà e il riferimento è stato per tutti abbastanza eloquente.

Eppure, secondo Nuovo Tv, la coppia non è ancora scoppiata e la Rodriguez e De Martino torneranno presto insieme. Ad alimentare tale notizia, ci ha pensato Alberto Dandolo, autorevole penna del settimanale Oggi. Secondo il giornalista non ci sarebbe alcuna crisi ma quella di Belen e Stefano sarebbe una semplice strategia per " per alzare le quotazioni mercato TV"

“Ormai è mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez, 38, e Stefano De Martino, 33 - scrive Dandolo - Perché se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore."

"Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato TV."

"Infatti Belen Rodriguez quest’anno non sarà alla conduzione del programma Tu sì Que Vales, e nemmeno al timone de Le Iene. Nel programma di Italia 1 infatti ci sarà Veronica Gentili. Stessa cosa per De Martino, che non è stato confermato in tutti i format che lo hanno visto alla conduzione lo scorso anno”."