Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino? La showgirl avvistata mano nella mano con un altro uomo

In occasione del compleanno di Ignazio Moser, è spuntato un video che ha immediatamente alimentato sospetti sulla definitiva fine tra la showgirl argentina e l'ex ballerino.

I rumors sulla fine della lunga storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno facendo sempre più insistenti e aumentano le indiscrezioni sulla coppia che sembra sempre più lontana.

Belen Rodriguez mano nella mano con un imprenditore bergamasco? Esplode il gossip

Di recente, l'ex ballerino è partito per Londra insieme al loro primogenito Santiago, mentre la showgirl argentina ha festeggiato il secondo compleanno di Luna Marì, la bimba avuta da Antonino Spinalbese, da sola. De Martino è stato poi avvistato alla presentazione dei palinsesti Rai senza fede e la Rodriguez ha cancellato l'ultimo selfie insieme sul suo seguitissimo profilo Instagram. Come se non bastasse, il conduttore di punta della seconda rete è stato nuovamente immortalato con Alessia Marcuzzi con cui, anni fa, era esploso un gossip rovente.

Ma non è finita qui. Belen sarebbe stata avvistata con un uomo misterioso in compagnia della sorella Cecilia e Ignazio Moser al compleanno di quest’ultimo. La segnalazione è arrivata all'esperta di gossip Deianira Marzano che l'ha prontamente ricondivisa:

"Ti scrivevo che si erano mollati e avevo ragione. Ti ho scritto che lei si trovava in montagna con questo imprenditore bergamasco. Secondo te se ne andava in un resort di lusso, posto ultra romantico dove vanno le coppiette, da sola? Guarda caso è tornata da Ponza, due giorni a Milano, si è tolta la fede ed è partita. Sono due settimane che non si separa da questo. È tornata solo mercoledì scorso a casa sua. Stefano la fede la portava fino a mercoledì scorso (era stato a Procida con amici e la indossava). È tornato a Milano, si è beccato il palo e se l’è tolta. Tornato a Napoli per i palinsesti e la mattina dopo si è preso il figlio ed è volato a Londra."

Nella foto giunta alla Marzano, la Rodriguez è stato immortalata mano nella mano con un altro uomo, un imprenditore bergamasco di nome Elio con il quale, di recente, avrebbe trascorso una vacanza nel lussuoso resort di Merano, il San Luis.