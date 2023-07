Belen Rodriguez, è davvero finita con Stefano De Martino? La verità sull'imprenditore Elio Lorenzoni

Gossip TV

Belen Rodriguez ha davvero voltato pagina con l'ex ballerino di Amici?

Sembra che la lunga e piuttosto travaglia storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia giunta al capolinea. Dagli ultimissimi rumors diffusi in rete, la showgirl argentina sembra abbia un nuovo amore, l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni con cui sembra sia stata avvistata di recente in più di un'occasione in atteggiamenti intimi.

"Belen ed Elio ? Solo amici, la Rodriguez casta come un giglio"

Come prevedibile al momento non c'è alcuna conferma o smentita di nulla e nel mentre, a fare chiarezza, ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, secondo il quale, tra Belen ed Elio ci sarebbe solo un rapporto di amicizia che li lega da diversi anni e nulla di più.

Ecco quanto riportato dal giornalista del magazine, secondo cui, la showgirl argentina, sarebbe "casta come un ciglio":

"Intanto salta fuori il nome di Elio Lorenzoni, ottimo imprenditore, bello, giovane e di successo, simpatico, barba da tira baci. “Il nuovo uomo”, scrivono sul web. “Balla clamorosa”, mi dicono. “Non c’è proprio storia: è un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone“. Ma ci sono abbracci, baci e telefonate. “Non contano: Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più“. Certo è che se lei è bellissima e sensuale, e lui regge il confronto, è facile pensare che ci sia qualcosa, ma chi vuol loro bene (sia a lei sia a lui) assicura che al momento Belen è casta come un giglio."

A proposito di Stefano De Martino, Alessi ha dichiarato:

"E Stefano? Si parla da sempre dei suoi tradimenti, ma come mai non è mai stata documentata la cosa? Mai un gossip, mai una foto, mai una paparazzata. “Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela“, mi dicono, “Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque“. Sarà."

Quanto all'ex ballerino di Amici, ieri, ha pubblicato una canzone che per molti ha assunto un significato preciso sul momento che sta attraversando. Stefano ha infatti ha condiviso un frammento di un video musicale: un'interpretazione a cappella di "A song for you", celebre canzone del 1970 di Leon Russel, eseguita da Justin Timberlake.

Il testo è sembrato un chiaro riferimento alla donna con cui, nel bene o nel male, è legato ormai sentimentalmente da oltre un decennio: