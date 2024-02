Belen Rodriguez, con chi ha trascorso San Valentino? Le ultime news sulla Showgirl

Gossip TV

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni non sono più una coppia e la conferma arriva nel giorno di San Valentino. Ecco con chi ha trascorso la festa più romantica dell’anno.

Belen Rodriguez è tornata single ma sembra non aver subito un duro contraccolpo per la fine della sua relazione con Elio Lorenzoni. La showgirl argentina, infatti, trascorre il San Valentino in un noto locale di Milano, scatenandosi al centro pista. Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez single a San Valentino

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, naufragato in mezzo ad un mare di polemiche e rivelazioni scottanti sul presentatore di Stasera tutto è Possibile, Belen Rodriguez ha iniziato a fare coppia fissa con Elio Lorenzoni e la storia d’amore sembrava essere finalmente decollata. I due, infatti, parlavano di progetti di vita insieme, matrimonio e forse anche figli, ma qualcosa si è improvvisamene rotto e Belen e Elio si sono lasciati per sempre. La showgirl argentina, tuttavia, non si è persa d’animo e ha ripreso a viaggiare, prima da sola in Scozia, poi con l’amica Patrizia Griffini a Dubai in un resort di lusso dotato di ogni comfort.

E proprio con la migliore amica e il compagno di lei, l’hair stylist Mauro Situra, Belen ha deciso di trascorre il San Valentino da single. Vestita con uno splendido e sensuale abito rosso, la presentatrice si è recata nel noto locale milanese Carmè, decisamente uno dei suoi preferiti, duettando sul palco con la cantante Carmen Buscè, per poi lanciarsi al centro pista e incantare tutti i presenti con i suoi movimenti super sexy.

Insomma, Belen si sta dedicando agli affetti più cari e alla famiglia, sebbene i paparazzi l’abbiano avvistata poche settimane fa al fianco del modello Giacomo Cavalli, ex fiamma di Diletta Leotta. Tra i due nascerà una liaison o si trattava di un incontro in amicizia? Sarà il tempo a rivelarlo.