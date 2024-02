Belen Rodriguez bersagliata su Instagram dopo l'addio a Elio Lorenzoni, lei replica così

Gossip TV

Belen Rodriguez torna single e su Instagram alcuni haters fanno ironia, portando la showgirl argentina a replicare a tono.

Belen Rodriguez è tornata ufficialmente single e, anche se non ha ancora parlato delle cause dall’addio a Elio Lorenzoni, ha confermato la notizia su Instagram, replicando a tono ad alcune affermazioni pungenti degli haters. Ecco cosa è successo e la replica della showgirl argentina.

Belen Rodriguez sotto attacco, come si difende dagli haters

Concluso il matrimonio con Stefano De Martino, naufragato tra una marea di polemiche e rivelazioni scottanti - come quella sui tradimenti del marito e della sua incapacità di aiutarla durante una bruttissima depressione - Belen Rodriguez sembrava aver ritrovato il sorriso al fianco di Elio Lorenzoni. Lui, imprenditore affascinante e amico di vecchia data, era stato in grado di farla sentire felice tanto che si pensava che presto Belen sarebbe stata nuovamente pronta a sposarsi, e perché no per una terza gravidanza. Dopo diversi viaggi insieme, fughe romantiche e foto che su Instagram hanno celebrato questo grande amore, Belen e Elio sono apparsi sempre più distanti fino alla rottura definitiva.

La showgirl argentina non ha ancora voluto parlare della situazione, trascorrendo il San Valentino da single in modo decisamente alternativo, ma ha confermato la fine della relazione con Elio replicando a tono alle accuse di alcuni haters. Pochi giorni dopo il diffondersi dei rumors sulla rottura, infatti, Belen è stata pizzicata in compagnia dell’affascinante modello Giacomo Cavalli, ex fiamma di Diletta Leotta, e si pensava che i due fossero già pronti a fare coppia. A chi, sui social, le domanda quando presenterà il prossimo fidanzato, Belen risponde di farsi i fatti propri, mentre a chi le fa notare con commenti molto pesanti che è una pessima madre, lei replica così:

“Che commento povero, privo di anima. Mi dispiace quando leggo queste cose perché mi accorgo che chi le scrive sta soffrendo molto. Ti sto vicina e ti abbraccio”.

Un commento spiazzante, decisamente intelligente dato che con i leoni da tastiera è inutile discutere, anche quando le esternazioni sono pesanti e cattive. Insomma, Belen guarda avanti e non è escluso che a breve la vedremo mano nella mano con un uomo partner, ma per il momento non ha intenzione di rivelare al mondo le sue prossime mosse.