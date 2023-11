Belen Rodriguez ''alticcia'' sul volo di Linea, arriva la segnalazione shock

Gossip TV

Belen Rodriguez quasi ubriaca sul volo per le Maldive? Arriva una segnalazione scioccante sulla conduttrice.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si trovano alle Maldive per una fuga romantica, con tanto di probabile proposta di nozze e foto sexy della argentina nelle acque cristalline delle paradisiache isole. A scatenare il gossip, nelle ultime ore, ci ha pensato un testimone che ha raccontato un retroscena di ciò che è successo sull’aereo che ha portato la coppia lontano dall’Italia.

Belen Rodriguez ubriaca sul volo per le Maldive? Il gossip

Nuovo scottante gossip su Belen Rodriguez. Questa volta non si tratta di proposte di matrimonio - presunte o reali - né della fuga romantica con Elio Lorenzoni, tantomeno dei problemi alimentari che l’hanno colpita dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Questa volta il gossip è davvero assurdo ed è stato lanciato, come riporta Gossip e Tv, da un testimone che ha condiviso con Belen e Elio il volo della business class di Emirates, che ha asserito di aver visto la showgirl argentina decisamente su di giri, al punto da spingere il personale di bordo a non offrirle più alcun drink.

“Era abbastanza alticcia (eufemismo). Il personale di bordo si è rifiutato di servirle ancora alcolici […] Ha dormito sei ore con la coperta tirata su fino alla testa”.

Questa la testimonianza riportata dal passeggero sui social, rimasto particolarmente colpito dall’atteggiamento di Belu. La questione ha sollevato un polverone e il pubblico si è inevitabilmente diviso. Da una parte c’è chi ritiene che Belen possa fare quello che voglia, dato che alzare il gomito in alta quota non è qualcosa di così sconvolgente e raro, anzi spesso accade anche ai Nip di voler rilassare i nervi durante un volo molto lungo. D’altra parte c’è anche chi crede che questo episodio sia l’ennesima conferma del fatto che Rodriguez stia facendo credere di essere serena e felice, mentre dentro ha ancora una enorme ferita aperta, e che così non si aiuterà a rimarginarla.