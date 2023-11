Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni presto sposi? Spunta il diamante al dito: "Ho detto sì"

Gossip TV

L’ultimo post su Instagram della showgirl argentina non lasciar ebbe più spazio ai dubbi. Belen pronta a diventare la moglie dell'imprenditore bresciano.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni stanno trascorrendo una magica vacanza alle Maldive testimoniata dagli incantevoli paesaggi postati dalla Rodriguez sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni marito e moglie?

L'argetina e l'imprenditore sono nel lussuoso resort di One&only Reethi Rah Maldives, tra spiagge bianche e acque color turchese, circondato da una fitta vegetazione tropicale dove Belen si è ripetutamente immortalata. Tra i vari scatti, oggi la Rodriguez ha condiviso un'immagine che non lascia pochi spazi ai dubbi. La mano di Belen in primo piano con prezioso diamante nell'anulare. E non è finita qui perché nella didascalia, la showgirl ha scritto "Sì" una risposta a quella sembrerebbe una richiesta di matrimonio. Belen ed Elio sarebbe dunque presto sposi? La Rodriguez non è certo nuova a questi chiacchieratissimi e seguitissimi colpi di scena che spesso anticipa proprio sui social. Il popolo del web si è immediatamente attivato e sono arrivate anche le consuete critiche tra chi sostiene che la showgirl faccia sempre le stesse cose con tutti (come la vacanza alle Maldive) e che dica le stesse cose oltre che ad entusiasmi in breve tempo con l'ultimo uomo che frequenta.

"Mi impressiona vedere come passa da un uomo all'altro in poco tempo...ognuno sembra un grande amore" si legge sotto al post e ancora "No, ma rimanere un po' sola con i tuoi bambini ti è così tanto difficile?" "Tutti stra ricchi,stra fighi e che dopo 3 mesi o vogliono fare un figlio o ti chiedono la mano...prima della menopausa fai in tempo a cambiarne 100...è dire che vieni da una famiglia solida..." ma c'è anche chi la difende affermando che in fondo Belen, anche in questo, è sempre stata se stessa: "Belen ha sempre detto di essere una donna passionale, crede nell’amore più di ogni altra cosa, non si nega nessuna possibilità nonostante le delusioni..Non capisco tutte queste critiche cattive.. la vita è sua, va vissuta, punto. Qui siamo tutti puritani con la famiglia di Mulino Bianco vero?"

Di recente, la Rodriguez ha risposto ai vari haters con queste parole:

"Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un estimabile letargo, intendo sventare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte...tutto quanto in me sorride e non intendo fermarmi"