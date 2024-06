Belen Rodriguez a cuore aperto: "Belve? Ho detto di no, tornerò a settembre con delle belle cose"

Gossip TV

La showgirl argentina Belen Rodriguez, che a settembre tornerà sul piccolo schermo con un nuovo progetto, si racconta senza filtri: dall'amore alle numerose critiche ricevute nel corso degli anni fino al suo futuro.

Belen Rodriguez si racconta a cuore aperto. Ospite del BCT 2024, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, la showgirl e conduttrice argentina ha parlato della sua vita, dell'amore e soprattutto della sua carriera: dal Festival di Sanremo a Scherzi a parte fino a Le Iene.

Le confessioni di Belen Rodriguez

"Dopo essermi presa una pausa dalla televisione e dal mondo dello spettacolo, a settembre tornerò. E con delle belle cose" ha annunciato Belen Rodriguez nel corso di una lunga intervista rilasciata sul palco del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. La showgirl argentina, attualmente concentrata sul ruolo di damigella d'onore al matrimonio della sorella Cecilia, ha fatto un bilancio della sua carriera confessando che il periodo di pausa che ha deciso di prendersi dalla televisione è stato necessario:

Per le donne fare le conduttrici è un pochino più difficile rispetto agli uomini, che appaiono da subito come figure rasserenanti. Le donne devono superare una certa età affinché la gente si scordi del loro essere bonazze per raggiungere la credibilità giusta per fare questo mestiere [...] Avevo paura che la gente non mi volesse più, ma ne avevo bisogno. Mi è mancata l'adrenalina e, soprattutto, mi è mancato il pubblico. In generale penso che dovremmo tornare tutti all'empatia, all'amore, alla comprensione. Per noi e per i nostri figli.

Belen Rodriguez: il rapporto con le critiche e la rivelazione su Belve

Durante la sua carriera le critiche non sono mancate, ma l'ex compagna di Stefano De Martino di traguardi ne ha conquistati tanti: dal palco del Festival di Sanremo a programmi come Scherzi a parte e Le Iene e non solo. La Rodriguez ha infatti ricordato il suo passato di attrice:

Avevo poca esperienza in televisione, ma mi sono preparata tanto perché sono una grande secchiona. Per le donne fare le conduttrici è un pochino più difficile rispetto agli uomini, che appaiono da subito come figure rasserenanti. Le donne devono superare una certa età affinché la gente si scordi del loro essere bonazze per raggiungere la credibilità giusta per fare questo mestiere. Sono stata felice e onorata di mettermi alla prova in progetti importanti come Montalbano e Don Matteo, ma non ero all'altezza. Non leggo i commenti negativi che arrivano sui social, anche se mi dispiace notare che l'80% di questi arrivino dalle donne. È una cosa che non comprenderò mai. Penso, per esempio, a Chiara Ferragni: indipendentemente dal fatto in sé e considerando che se sbagli è giusto pagare nelle sedi competenti, vedere tutto l'odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio.

Dopo aver fatto un bilancio della sua lunga carriera, Belen ha parlato della possibilità di raccontarsi a Belve, noto talk show curato e condotto da Francesca Fagnani. A grande sorpresa, la showgirl argentina ha rivelato di essere stata invitata ma di aver rifiutato:

Mi hanno invitata, ma ho detto di no. Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Ma, allo stesso tempo, fossi al posto della conduttrice (Francesca Fagnani, ndr) sarei più comprensiva.