La Talpa, ecco chi sarebbe la prima concorrente del reality condotto da Ilary Blasi

Ilary Blasi, al timone di Battiti Live insieme ad Alvin, si prepara a tornare in onda anche con La Talpa: ecco le ultime indiscrezioni sui possibili concorrenti della nuova edizione del reality show.

Non solo Battiti Live per Ilary Blasi. Nella prossima stagione televisiva, che verrà presentata il prossimo mese da Pier Silvio Berlusconi, l'amata conduttrice dovrebbe tornare in onda al timone de La Talpa. Ma chi saranno i protagonisti della nuova edizione del reality show?

La Talpa: le prime indiscrezioni sul cast

Fervono i preparativi per la nuova edizione de La Talpa, che stando alle ultime indiscrezioni tornerà sul piccolo schermo nel 2025 e sarà condotta per la prima volta da Ilary Blasi. Tante le novità, una fra queste è che non ci sarà uno studio televisivo ma sarà tutto registrato, tipo Temptation Island. A confermare le indiscrezioni ci ha pensato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, che ha anche spoilerato il nome di quella che potrebbe essere la prima concorrente ufficiale, ovvero Sara Croce:

L’ex signora Totti si prepara per una nuova esperienza televisiva: condurrà il reality game La Talpa. Tra i concorrenti c’è pure l’ex ballerina di Ballando con le stelle, Sara Croce [...] Il programma dovrebbe tornare in primavera, ci sono stati di sopralluoghi in Umbria, la società di produzione vuole un cast di vip mentre l’azienda (Mediaset, ndr) vuole un cast misto composto da vip e nip. La nuova edizione non avrà uno studio televisivo e sarà tutto registrato, tipo Temptation Island.

Tra le novità della prossima edizione de La Talpa ce n'è una che siamo sicuri non farà piacere ai futuri concorrenti. Stando alle indiscrezioni, il cachet dei Vip è stato abbassato notevolmente e i Nip riceveranno un semplice rimborso spese. Come la prenderanno?

Sara Croce nel cast de La Talpa?

Sara Croce sarà davvero la prima concorrente ufficiale della nuova edizione de La Talpa? Per chi non lo sapesse, la ragazza è la Bonas di Avanti un Altro, lo show di Paolo Bonolis. Classe 1998, Sara ha partecipato anche a Miss Italia. La svolta arriva nel 2019 quando viene "arruolata" nei panni di Madre Natura a Ciao Darwin. Recentemente ha fatto parte del cast dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, il talent show di Rai condotto da Milly Carlucci.