Ludovica Valli assente nella vita della sorella Beatrice Valli? Ecco la replica dell'ex tronista

Gossip TV

Ludovica Valli è stata accusata dagli haters di essere poco presente nella vita della sorella Beatrice Valli. Sarà così? Ecco la risposta dell'ex tronista

Esporsi sul mondo dei social comporta, spesso, essere soggetti a critiche da parte degli haters. Lo sanno benissimo le sorelle Beatrice e Ludovica Valli, pesantemente attaccate per via del loro rapporto.

Ludovica Valli risponde alle critiche degli haters: "La sorellanza è altro"

L'ultima fake news diffusa dai detrattori delle sorelle Valli le vedrebbe ai ferri corti. La causa sarebbe da ricercare nell'assenza di Ludovica Valli durante la presentazione della nuova collezione di moda lanciata dalla sorella. A ciò si aggiungerebbe che Beatrice e Ludovica non sono state viste spesso insieme sui rispettivi profili social.

Come se non bastasse, Beatrice Valli era stata ricoverata in ospedale a causa di un deficit vestibolare acuto e anche in quella occasione Ludovica, a detta degli haters del web, non avrebbe fatto visita alla sorella.

Sul suo profilo instagram, sotto una foto della piccola Anastasia, in cui Ludovica Valli, incinta del secondo figlio, parlava di sorellanza, un utente anonimo le ha scritto dicendo che doveva vergognarsi perché era stata :

"L'unica a non essere andata a festeggiare la nuova collezione della sorella. Quando Beatrice è stata male, l’unica a non essere andata da lei ad aiutarla. Che sorellanza!"

La replica della ex tronista di Uomini e Donne non si è fatta attendere e ha prontamente zittito l'hater ricordandole che non tutto quello che accade nella sua vita viene pubblicato sui social:

"Quando Beatrice è stata male ci siamo andati tutti a trovarla, lo sai? Ah no, voi avete bisogno di una storia, o una foto per forza. Perché se non si mostra tutto ciò che uno svolge durante le sue giornate non è stato fatto. Secondo le teorie di alcuni! Di ieri che non ero all’evento è verissimo. Ma se non hai una spiegazione a ciò dormirai stanotte? La sorellanza la si dimostra con ben altro e non è sempre e solo perché abbiamo lo stesso sangue. Vi lascio nella vostra immaginazione, hai un bel profilo fake comunque.”

La risposta di Ludovica è stata accolta da moltissimi like e messaggi di supporto e l'utente anonimo ha, ad oggi, rimosso il commento.