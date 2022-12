Beatrice Valli, quarta gravidanza a rischio: "Devo fare attenzione"

Gossip TV

Dopo il lieto annuncio della quarta gravidanza, Beatrice Valli ha rivelato che la nuova gestazione è più difficile del previsto. Ecco le sue dichiarazioni.

Solo pochi mesi fa, Beatrice Valli ha rivelato di essere in dolce attesa del suo quarto figlio. Di qualche settimana fa è il dolce video che annunciava al marito Marco Fantini che ancora una volta sarebbe diventato padre di una bambina. Ma, in mezzo a queste notizie così piacevoli, i follower dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno scoperto che la gravidanza di Beatrice Valli potrebbe essere a rischio.

Beatrice Valli, la rivelazione ai fan sui social dopo l'ecografia

Non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa l'influencer Beatrice Valli e insieme al marito Marco Fantini ne stanno creando una, piena di amore e di complicità: dopo Alessandro, Bianca e Azzurra, arriverà presto anche una quarta bambina a rallegrare la famiglia Valli-Fantini.

In realtà, soprattutto, suo marito sperava in un maschietto, ma - come ha scherzosamente detto la maggiore delle sorelle Valli - "dovrà guardare Rapunzel ancora per qualche anno" . Di recente, Marco Fantini è stato anche protagonista di uno scivolone sui social, commentato persino da Selvaggia Lucarelli, con cui faceva chiaramente capire ai suoi fan di non essere l'artefice dei post sui suoi profili social, ma di servirsi di un social media manager.

Di recente, l'influencer si è sottoposta a una visita morfologica, i cui risultati non sono stati molto incoraggianti: ai suoi follower ha, infatti, spiegato che la sua è una gravidanza a rischio: "Ho la placenta bassa, molto bassa. Mi è già successo con Azzurra, quindi, farò più attenzione in questo periodo. Ne avevamo parlato proprio di tutto questo l'altro giorno, sembrava che andasse tutto bene e invece...tac!".

Anche sua sorella minore, Ludovica Valli, si è trovata ad affrontare alcuni momenti difficili nell'ultimo periodo: in vacanza alle Maldive, ha avuto una crisi respiratoria ed è stata costretta a ritornare in Italia, temendo il peggio. Anche lei è in dolce attesa, ma di un maschietto, come svelato in un dolcissimo video. A causa dei problemi respiratori, di cui ha sofferto anche la primogenita Anastasia, la minore delle sorelle Valli ha dichiarato che avrebbe messo da parte i social, finché non fossero guarite entrambe del tutto.