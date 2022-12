Marco Fantini, il post di Instagram scatena il sarcasmo di Selvaggia Lucarelli

Gossip TV

Marco Fantini, marito dell'influencer Beatrice Valli, è stato protagonista di una gaffe sui social e ha scatenato i commenti del web e anche quelli di Slevaggia Lucarelli. Ecco cosa è successo.

Marco Fantini e Beatrice Valli sono una delle coppie più apprezzate del momento: in attesa del quarto figlio, spesso, condividono sui social post e storie di buona parte della loro vita e della loro famiglia. Evidentemente, però, non tutto ciò che pubblicano è farina del loro sacco, come si può evincere dalla gaffe commessa da Marco Fantini. E su cui anche la giornalista Selvaggia Lucarelli non ha potuto non ironizzare.

Marco Fantini, la gaffe sui social è evidente a tutti

Molto spesso gli influencer non sono i soli a occuparsi delle proprie pagine social, soprattutto, se ci sono sponsorizzazioni e contenuti da creare ad hoc per alcuni clienti. Per evitare di non dare la massima pubblicità a un prodotto, allora, si avvalgono di figure come i copywriter, che si occupano di scrivere per loro copy accattivanti e che, in qualche modo, possano rispecchiare anche lo stile comunicativo dell'influencer in questione. Nulla di strano, certamente, ma in questi casi, si cerca anche di non far notare che dietro un post o una storia Instagram, soprattutto, se sponsorizzata ci siano più mani a scrivere.

Purtroppo, Marco Fantini, forse un po' distratto per l'arrivo del quarto figlio con la moglie Beatrice Valli - di cui hanno annunciato il sesso qualche settimana fa - ha dimenticato la regola generale dietro la pubblicazione di un post ADV, cioè con sponsorizzazione, e ha copiato l'intero testo che gli ha inviato il/la suo/sua copywriter o social media manager. E, non sarebbe stato un problema, se il copy in questione non contenesse anche una frase che ha fatto capire ai fan che non era farina del suo sacco.

Sotto un post pubblicato per sponsorizzare il noto marchio di gioielli Swarovski e l'accensione dell'albero The Tree of Dreams nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, l'influencer Fantini avrebbe dovuto paragonare i gioielli del marchio agli occhi della moglie, definiti più brillanti delle pietre Swarovski stesse. Un messagio carino, simpatico e accattivante, peccato, però che nel copiarlo, Marco Fanti ha ricopiato anche il messaggio che accompagnava il copy: "Ciao Marco, ti inizio a inviare proposte copy per il post di Swarovski di stasera".

Una gaffe in piena regola e che ha scatenato i commenti divertiti dei follower di Marco Fantini e, ovviamente, il commento pungente e ironico di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, infatti, poco prima che il post fosse cancellato, è riuscita a screenshottarlo e a postarlo nelle sue storie di Instagram con queste parole: "Social media manager che scrivono anche come erano luminosi gli occhi della moglie del loro cliente".