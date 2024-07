Beatrice Valli e lo sfogo sui social: "Sono una persona fortunata ma ciò che ho è frutto di sacrifici"

Gossip TV

Beatrice Valli si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social dopo l'ennesima critica da parte degli haters sul suo stile di vita. Ecco cosa è successo!

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, è tornata protagonista di una polemica dopo un duro sfogo sui social. La moglie del tronista Marco Fantini, conosciuto durante il percorso nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha pubblicato un lungo messaggio sui social, dopo le diverse critiche ricevute dagli haters nel corso di queste settimane.

Beatrice Valli si sfoga sui social dopo le numerose critiche degli haters: "Ciò che ho è frutto di sacrifici"

Nelle ultime settimane il nome di Beatrice Valli è andato in tendenza nelle pagine di gossip e spettacolo a causa di alcune sue affermazioni durante la partecipazione a un programma radiofonico, The Roulette Talk. L'ex corteggiatrice di Temptation Island, infatti, ha ammesso di sentirsi poco apprezzata e che meriterebbe di avere molta più fama e le sue affermazioni hanno scatenato le risposte piccate sia degli haters sia di altri personaggi del mondo della tv, come Karina Cascella, che non si è risparmiata nei confronti dell'influencer.

Di recente, Beatrice Valli ha deciso di pubblicare un lungo sfogo sui social perché stanca delle continue offese e critiche ricevute dagli haters in merito al suo stile di vita, considerato da molti troppo privilegiato. Nel replicare alle offese ricevute, l'ex corteggiatrice ha ritenuto necessario un preambolo che invitava i followers a non giudicare con troppo astio le vite altrui e che la filosofia del "vivi e lascia vivere" è la migliore da adottare:

"Penso che la vita sia una sola e non capisco perché tanta gente la sprechi giudicando. Penso che la bellezza di noi esseri umani sia la diversità. Penso che i figli crescono così velocemente che devono essere vissuti, rispettati, amati. Penso che il valore delle piccole cose sia quello che alla fine ci salva. Penso come ultima cosa che il detto “vivi e lascia vivere” sia davvero un ottimo esempio per tutti ma in pochi riusciamo davvero a prenderlo sul serio"

Lo sfogo di Beatrice è proseguito con l'ammissione di avere una vita davvero privilegiata e ricca, ma che tutto ciò che ha è anche frutto di sacrifici e di rinunce e che non è mai stato semplice dividersi tra il suo lavoro e la sua famiglia:

"La realtà è che nonostante io sia una persona fortunata e sicuramente privilegiata sotto alcuni punti di vista, non ho mai fatto credere di essere una persona diversa da quella che sono. Anzi, spesso tutelo il mio essere per paura che quella parte interiore mia venga rovinata o inquinata. Dietro a tutto questo ci sono tanti sacrifici, spesso sensi di colpa nel dovermi dividere tra un figlio e l’altro è il mio lavoro che spesso non può essere gestito come vorrei"

La tenera dedica a Marco Fantini da parte di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha poi proseguito decidendo di ringraziare il marito Marco Fantini, sempre molto attento e presente nella sua vita:

" Ho un marito che mi rispetta, mi ama e che ogni volta che non ci sono è come se fossi lì con loro"

La coppia si è conosciuta nel programma di Uomini e Donne nel 2014, quando Fantini era tronista e Beatrice Valli era una delle sue corteggiatrici. Nonostante Beatrice Valli avesse già un figlio, Alessandro, nato da una precedente relazione, Marco Fantini non ha mai nascosto di essere rimasto colpito dalla dolcezza e dal carattere della ragazza e al momento della scelta si è presentato con un paio di scarpe da bambino per dimostrare il suo impegno nei confronti non solo della corteggiatrice, ma anche del figlio Alessandro.

I tre sono diventati rapidamente una famiglia e nel corso degli anni hanno accolto altre tre figli: Bianca, Azzurra e la piccola Matilda Luce, nata lo scorso anno. Il 29 maggio 2022, inoltre, la coppia è convolata a nozze con una meravigliosa cerimonia a Capri. La coppia, lo scorso maggio, ha festeggiato i primi dieci anni d'amore insieme.

La coppia è sempre stata molto unita e, al di là di alti e bassi, sono rimasti insieme innamorati follemente l'uno dell'altra. Valli ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la ritraggono insieme a Fantini: alcune sono foto spontanee, legate ai momenti della coppia o anche con le figlie, mentre altre sono foto di eventi a cui hanno preso parte, grazie al loro lavoro di influencer e a corredo degli scatti ha aggiunto come dedica per il marito:

"A me, a te e a tutto ciò che abbiamo creato insieme. A questi 10 anni, di cui due di matrimonio, che rappresentano un traguardo e un nuovo inizio da cui partire per migliorarci e amarci sempre di più! Ti amo"