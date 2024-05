Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini festeggiano 10 anni d'amore: la romantica dedica

Gossip TV

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e oggi festeggiano dieci anni d'amore. Ecco la romantica dedica dell'influencer per il marito.

Una delle coppie nate a Uomini e Donne, il dating show di Canale5, festeggia ben dieci anni d'amore: stiamo parlando di Beatrice Valli e di Marco Fantini. L'influencer ha scritto per il marito una romantica dedica per celebrare il loro decimo anniversario insieme.

Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini festeggiano dieci anni d'amore

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel dating show condotto da Maria De Filippi: all'epoca, Fantini era tronista e scelse come sua compagna Beatrice Valli, che si era presentata per corteggiarlo, nonostante i dubbi sul loro futuro. A distanza di dieci anni, la coppia ha accolto tre figlie -Bianca, Azzurra e Matilda Luce - e si è unita in matrimonio con una romantica e lussuosa cerimonia a Capri.

Per festeggiare i primi dieci anni di relazione, Beatrice Valli ha scritto una romantica dedica al marito, emozionando i followers. La coppia è sempre stata molto unita e, al di là di alti e bassi, sono rimasti insieme innamorati follemente l'uno dell'altra.

Di recente, Beatrice Valli è finita al centro del gossip per alcune sue affermazioni nel podcast The Roulette Talk. Ospite di Elena Gardella, Valli ha dichiarato che meriterebbe ancora più successo di quello ottenuto dalla partecipazione a Uomini e Donne e che vorrebbe un giorno guardarsi indietro senza rimpianti.

Le sue parole non sono passate inosservate e tra i vari commenti indignati c'è stato anche quello di Karina Cascella, altra ex protagonista del dating show. L'ex opinionista ha definito imbarazzanti le affermazioni di Beatrice Valli e che la notorietà si dovrebbe meritare per le proprie qualità o per le proprie azioni, non per la semplice partecipazione a un programma tv.

La romantica dedica di Beatrice Valli per Marco Fantini per il loro decimo anniversario

Tornando ai dieci anni di relazione di Beatrice Valli e Marco Fantini, la coppia non è sembrata toccata dalle affermazioni di Karina Cascella e, poco fa, l'influencer ha pubblicato una romantica dedica per il marito.

Valli ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la ritraggono insieme a Fantini: alcune sono foto spontanee, legate ai momenti della coppia o anche con le figlie, mentre altre sono foto di eventi a cui hanno preso parte, grazie al loro lavoro di influencer.

A corredo delle foto, Beatrice ha aggiunto delle tenere parole per il marito:

"A me, a te e a tutto ciò che abbiamo creato insieme. A questi 10 anni, di cui due di matrimonio, che rappresentano un traguardo e un nuovo inizio da cui partire per migliorarci e amarci sempre di più! Ti amo"

