Barbara d’Urso spazzata via da Alberto Matano: ascolti in calo per Pomeriggio 5

Barbara d’Urso e Alberto Matano si contendono gli ascolti pomeridiani con Pomeriggio 5 e La Vita Indiretta

Barbara d’Urso è tornata al timone di Pomeriggio 5 con grande entusiasmo, pronta ad accogliere i suoi numerosi fan. Nonostante l’impegno per rendere il programma un format a metà tra cronaca e gossip, Barbara è stata sorpassata da Alberto Matano che, con La Vita in Diretta, ha vinto il primo scontro a colpi di share.

Barbara d’Urso contro Alberto Matano: la presentatrice incassa la sconfitta

Barbara d’Urso, conclusa la stagione estiva che le ha permesso di ricaricare le batterie per la nuova avventura su Canale 5, è tornata al timone di Pomeriggio 5. Ogni puntata è scandita da un format ben preciso, diviso tra cronaca e gossip, per informare e intrattenere il pubblico più impegnativo. Barbara, commossa nello studio, vanta un seguito molto folto di fan, che seguono con piacere i suoi programmi, ma anche tanti haters che, nel bene e nel male, non fanno che accrescere la sua popolarità, ma sembra avere poche chance contro la nuova edizione de La Vita in Diretta.

Come ogni anno, Barbara e Alberto Matano vanno in onda nella stessa fascia oraria, rispettivamente su Canale 5 e Rai 1, e gli ultimi dati share sembrano premiare il presentatore. La puntata di lunedì, 12 settembre 2022, ha segnato un seguito di 1 milione e 769mila spettatori, ovvero il 22.15% di share per La Vita in Diretta; ammonta, invece, a 1 milione e 305mila il pubblico di Pomeriggio 5 che arriva a stento al 16% di share.

Certamente questi dati sono parzialmente influenzati dalla scelta del Biscione di seguire nel dettaglio la morte della Regina Elisabetta II con una serie di speciali, che determineranno anche l’ulteriore slittamento della messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne. Riuscirà Barbarella a risolleverasi con nuove rubriche appassionanti? Non resta che attendere, dal momento che la stagione è appena iniziata.

