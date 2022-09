Pomeriggio 5, commozione per Barbara d’Urso: la presentatrice trattiene le lacrime

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha trattenuto a stento la commozione.

Pomeriggio 5 è tornato su Canale 5 e i fan del programma sono felici di aver ritrovato Barbara d’Urso al timone del format. La presentatrice si è mostrata particolarmente colpita da un servizio sull’attualità, trattenendo a stento le lacrime in diretta tv. Ecco cosa è successo.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso distrutta: cosa è successo?

Conclusa la stagione televisiva di Pomeriggio 5 si è mormorato per mesi e mesi della possibile esclusione di Barbara d’Urso da Mediaset. Notizia smentita categoricamente da Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto ribadire l’impegno della presentatrice partenopea per la rete e la sua presenza con il format pomeridiano di Canale 5, che continua a macinare ascolti record. Anche Barbara ha voluto dire la sua a proposito dei pettegolezzi, prendendosela contro tutti coloro che hanno cercato di metterla pubblicamente in difficoltà, ben prima dell’annuncio dei palinsesti.

Nel frattempo, Pomeriggio 5 è tornato in tv al consueto orario e Barbara ha accolto con entusiasmo questa nuova stagione, mantenendo il format diviso tra gossip e spettacolo, e rubriche di attualità. Nel corso dell’ultima puntata, la presentatrice partenopea ha dato spazio al terribile caso di Elvira Zriba, ragazza di 34 anni uccisa da uno spericolato motociclista notturno senza patente. Il caso è diventato virale sui social per la sua brutalità e Barbara ha voluto ospitare in collegamento la madre della vittima e alcune parenti strette, tutte molto toccate dall’evento, tanto da non riuscire quasi a parlare per il forte dolore.

“Alba credo che ogni mamma sogni e speri sempre di andare in cielo prima dei propri figli. Questa è la speranza di ogni mamma naturalmente quindi non ci sono parole in una situazione del genere […] In queste situazioni io faccio 10 passi indietro e lascio la possibilità di parlare”.

Queste le parole di Barbara ha rivolto ad Alba, madre della vittima, con la voce rotta dal pianto e dalla commozione. La presentatrice si è sentita molto toccata dall’argomento e ha preferito non interferire con il racconto della donna, chiedendole tuttavia il permesso di mostrare in diretta tv il video dell’incidente, circolato in rete dopo l’accaduto, per mostrare la brutalità dell’uomo che si è preso una vita innocente.

Davanti al dolore di questa madre, che ha perso due figli in due diversi incidenti a distanza di 8 mesi non ci possono essere parole. Servono pene esemplari e giuste… Un abbraccio forte alla mamma… #Pomeriggio5 pic.twitter.com/fB8w8NfNgW — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) September 6, 2022

