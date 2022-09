Uomini e Donne, slitta ancora la messa in onda della prima puntata: l’annuncio ufficiale

Gossip TV

La redazione di Uomini e Donne comunica lo slittamento della prima puntata di Uomini e Donne, che non andrà più in onda il 19 settembre 2022 su Canale 5.

Uomini e Donne torna in Tv su Canale 5, ma non nella data preannunciata. La prima puntata del dating show di Maria De Filippi, infatti, non andrà in onda il 19 settembre 2022, ecco perché.

Uomini e Donne slitta ancora: la decisione di Mediaset

Il pubblico di Uomini e Donne è in attesa delle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi ma la programmazione di Canale 5 non sembra assistere gli appassionati del programma. Nelle ultime settimane sono giunte le Anticipazioni delle registrazioni, che hanno descritto una situazione disastrosa nel trono over con il ritorno di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora sul piede di guerra. Mentre la dama bresciana ha provato a dare una seconda possibilità ad Alessandro per poi chiudere in fretta e furia, Riccardo ha ammesso di provare interesse per la tronista Federica Aversano ma non ha accettato di passare tra le fila dei corteggiatori del trono classico.

Come se non bastasse è tornata anche Roberta Di Padua e si è scatenata la lite con Ida. Le due dame hanno un passato in comune con Riccardo, e certamente il cavaliere è nuovamente al centro dei loro dibattiti. Inoltre, Roberta è già nel mirino dei telespettatori, che l'hanno accusata di essersi messa in mezzo alla storia d'amore - recentemente naufragata - tra Chiara Rabbi e Davide Donadei.

Pochi minuti fa, attraverso la pagina ufficiale Instagram, la redazione di Uomini e Donne ha fatto sapere che la prima puntata andrà in onda martedì 20 settembre 2022 alle 14.45 su Canale 5. Perché un nuovo slittamento? Sembra che il 19 settembre, giorno previsto per la partenza del programma, ci sarà uno speciale del Tg 5 dedicato ai funerali della Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Ecco svelato il mistero, per la gioia dei fan di Maria De Filippi non vi saranno altre variazioni di palinsesto per il momento.

