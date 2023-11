Barbara d’Urso rompe il silenzio sul Festival di Sanremo 2024, sarà lei una delle co-conduttrici?

Gossip TV

Negli ultimi giorni un gossip sempre più insistente vorrebbe Barbara d’Urso pronta al Sanremo, ma sarà veramente così?

Le ultime indiscrezioni su Barbara d’Urso vogliono la presentatrice di nuovo sul piccolo schermo nel 2024, nel ruolo di co-conduttrice della nuova edizione del Festival di Sanremo, l’ultima condotta da Amadeus. Ecco come ha commentato Barbarella.

Barbara d’Urso, cosa c’è di vero sulla presenza a Sanremo

Da quando è stata detronizzata dalla conduzione di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso è ancora di più al centro del gossip soprattutto per quello che riguarda il suo futuro lavorativo. Concluso il soggiorno londinese e quello parigino, Barbarella è in Italia e si prepara a debuttare al teatro con Taxi a 2 Piazze, in scena a Torino. Nelle ultime ore, tuttavia, si è parlato della possibilità che Barbara sia una delle co-conduttrici della nuova edizione del Festival di Sanremo, l’ultimo che vedrà al conduzione di Amadeus.

“Barbara D’Urso prevista a Febbraio a Sanremo: pare che il suo agente, Lucio Presta (che è lo stesso agente di Amadeus) si stia muovendo in tal senso e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus, che da sempre ama e rispetta Barbara. Ma Amadeus cosa dice? Ovviamente tace, non conferma ma non smentisce. L’idea piace, perché è palese, vista l’attesa spasmodica che creerebbe. (…) E dal 6 al 10 febbraio avremo dunque l’appuntamento con Sanremo 2024 - si legge su Novella 2000 - Ci sarà Barbara? Toccando ferro c’è chi assicura di sì”.

La notizia ha fatto impazzire i fan della partenopea, che vedono nell’occasione un grande riscatto nei confronti di Mediaset e del trattamento ricevuto. Ad indagare è Fredella nel suo programma radiofonico Rtl 102.5, chiamando in diretta la presentatrice che è rimasta spiazzata dal trovarsi in onda e anche dal gossip su Sanremo. D’Urso ha negato di aver ricevuto un invito ufficiale da parte di Amadeus, poi ha glissato giocando con Gianni Simioli e candidandosi per il Festival di Napoli.

“Non so di cosa state parlando. Di cosa parlate? Io non ne so nulla. Però sul Festival di Napoli in realtà l’ho già presentato un anno. Però sono a disposizione quando vuoi per fare il Festival di Napoli”.