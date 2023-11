Barbara d’Urso approda al Festival di Sanremo 2024: clamorosa indiscrezione!

Gossip TV

Barbara d'Urso al Festival di Sanremo 2024? Arriva un gossip bomba, poi si parla del flirt con Flavio Briatore.

Nuove indiscrezioni bomba sul futuro lavorativo di Barbara d’Urso. La presentatrice partenopea è stata costretta a lasciare Pomeriggio 5 dopo la decisione di Mediaset di affidare la conduzione del programma a Myrta Merlino. Ora sembra che per Barbarella si apra l’ipotesi Festival di Sanremo 2024 con la benedizione di Amadeus. Ecco il nuovo gossip.

Barbara d’Urso co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024?

Il nuovo anno televisivo non è iniziato nel migliore di modi per Barbara d’Urso, detronizzata dalla conduzione di Pomeriggio 5 dopo 15 anni di onorato servizio, sostituita dalla collega Myrta Merlino e venuta a conoscenza della questione tramite il comunicato che Mediaset ha deciso di diffondere pubblicamente. L’ira funesta di Babarella si è riversata sui vertici del Biscione per poi trasformarsi in materiale positivo con una fuga studio a Londra e Parigi, si mormora per migliorare la lingua straniera ed entrare a far parte del cast di una nuova produzione internazionale Netflix. Nel frattempo, Novella 2000 lancia una bomba sul futuro televisivo della d’Urso, prossima ospite di Belve, che potrebbe essere la nuova co-conduttrice di Sanremo 2024.

“Barbara D’Urso prevista a Febbraio a Sanremo: pare che il suo agente, Lucio Presta (che è lo stesso agente di Amadeus) si stia muovendo in tal senso e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus, che da sempre ama e rispetta Barbara. Ma Amadeus cosa dice? Ovviamente tace, non conferma ma non smentisce. L’idea piace, perché è palese, vista l’attesa spasmodica che creerebbe. (…) E dal 6 al 10 febbraio avremo dunque l’appuntamento con Sanremo 2024. Ci sarà Barbara? Toccando ferro c’è chi assicura di sì”.

Barbara d'Urso innamorata di... Flavio Briatore!

L’indiscrezione bomba è rimbalzata per tutto il web, creando pareri contrastanti tra il pubblico. Di certo, da quando se ne è andata da Mediaset, moltissimi si sono ricreduti e hanno ammesso di sentire la mancanza di Barbarella, tanto che Pomeriggio 5 è in caduta libera con gli ascolti e la Merlino non sembra poter nulla contro questo trend. Secondo scoop sulla d’Urso riguarda la sua situazione sentimentale, che si pensa sia legata ormai a quella di Flavio Briatore, anche se nessuno dei due si è mai prodigato a smentire o confermare lo scoop.

“Barbara e Briatore, senza dare troppo nell’occhio, escono insieme. Sono stati sorpresi a Casa Cipriani, l’esclusivissimo club di Milano di Giovanni Cipriani. Al loro tavolo in una sala appartata c’era Barbara in gran forma appena tornata da Londra e Parigi, elegantissima, ma non troppo appariscente. Barbara era palesemente con Briatore, in gran forma. Che Barbara e Briatore debbano essere considerati una coppia forse è presto, sia lei che lui si dichiarano da anni più che single, ma gli amici di lui soprattutto si augurano possano presto trovarsi: “Finalmente una donna del suo livello, adatta, che sa, conosce, in più bellissima, il che non guasta”, ci dicono”.