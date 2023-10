Ballando con le Stelle, Wanda Nara commossa: "Sono qui per le mie figlie, volevano che ballassi"

Gossip TV

Tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle c'è Wanda Nara. Prima della sua esibizione, la showgirl e manager ha svelato i motivi che l'hanno spinta a partecipare al dancing show.

Ballando con le Stelle è ripartito ieri, sabato 21 ottobre, con la 18esima edizione: tra i ballerini provetti del nuovo cast c'è anche la showgirl e manager Wanda Nara, che ha svelato i motivi che l'hanno spinta a prendere parte al dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Wanda Nara svela cosa l'ha spinta a partecipare al programma

Wanda Nara è sicuramente tra le concorrenti più attese del programma: la showgirl e managere sportiva ha raccontato cosa l'ha portata a partecipare al programma di Milly Carucci, dopo i diversi rumors che, da questa estate, si sono diffusi a proposito della sua malattia. Qualche mese fa, infatti, erano nate voci a proposito di un ricovero della conduttrice argentina in un centro specializzato per la cura della leucemia. Immediata la reazione dei media internazionali e delle persone più vicine alla showgirl, come il padre e il marito Icardi, che avevano dimostrato pubblicamente sostegno e affetto per la situazione che stava vivendo Wanda Nara.

Lei stessa aveva poi rotto il silenzio, pubblicando sui social una nota in cui, pur non ammettendo la natura della malattia, invocava comprensione da parte dei media e la scelta di voler comunicare personalmente ai suoi figli le sue condizioni di salute. Ieri sera, a Ballando con le Stelle, Wanda Nara non ha confermato la fuga di notizie sulla sua malattia, ma ha tenuto a precisare che dietro la scelta di partecipare al programma c'era quella di rendere felice le sue figlie e che a tempo debito avrebbe affrontato anche il discorso sul male che l'affliggeva:

"Ho fatto delle analisi di routine, i valori erano strani. Mi hanno ricoverata e abbiamo iniziato a vedere delle cose. Ho acceso la tv in ospedale e c’era “Wanda ha questa malattia”. Io piangevo perché non sapevo che cosa avevo. Quando ho saputo di più, i bambini erano molto tristi. Quando mi è arrivata la proposta di Ballando, ci abbiamo pensato, abbiamo seguito ciò che mi stanno dicendo i medici, sto facendo un trattamento e i miei medici mi hanno detto che potevo partecipare. Penso sia un esempio per i miei bambini. Le mie bambine più piccole mi hanno invitato ad andare a ballare. Anche per quello ho scelto di fare Ballando. Lo faccio per dimostrare che sto bene."

La sua esibizione con Pasquale La Rocca è stata giudicata positivamente dall'intera giuria, tanto che persino Selvaggia Lucarelli ha tenuto a precisare che si aspetta, per le prossime esibizioni, che il ballerino professionista faccia un passo indietro e faccia brillare il talento della Nara.

