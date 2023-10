Ballando con le Stelle, ecco tutti i concorrenti della nuova edizione!

Gossip TV

Questa sera, sabato 21 ottobre, partirà la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai2 condotto da Milly Carlucci, affiancata, anche quest'anno, da Paolo Belli. Scopriamo insieme tutti i concorrenti ufficiali della nuova edizione!

Ballando con le Stelle, tutto il cast di concorrenti della nuova edizione

Confermata la giuria di inflessibili giurati che si occuperà di dare un voto alle esibizioni dei ballerini in erba del programma: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Proprio quest'ultima, per molto tempo, è stata un'incognita del programma, visto che si vociferava che dopo le incomprensioni della scorsa edizione con Mariotto e con Iva Zanicchi potesse dire addio alla trasmissione. Invece, anche quest'anno, Selvaggia Lucarelli sarà presente in giuria. Confermata anche la presenza di Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta. In una recente intervista, la conduttrice Milly Carlucci ha svelato alcuni retroscena sulla nuova edizione.

Un'edizione molto attesa quella di quest'anno, perché vede un cast di grandi nomi, tra cui Simona Ventura, che partecipa con il fidanzato Giovanni Terzi, architetto e giornalista, Teo Mammuccari, che ritorna in tv dopo l'addio alla conduzione de Le Iene, Wanda Nara, Paola Perego, il giornalista Antonio Caprarica, Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi. Anche quest'anno torna la giuria popolare, formata da Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira: a loro spetterà il compito di contestare i voti della giuria, premiando altri concorrenti.

In attesa di vedere le esibizioni di questa sera, scopriamo insieme tutti i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle:

Lino Banfi accompagnato da Alessandra Tripoli

Sara Croce accompagnata da Luca Favilla

Antonio Caprarica accompagnato da Maria Ermachkova

Rosanna Lambertucci accompagnata da Simone Casula

Teo Mammuccari accompagnato da Anastasia Kuzmina

Carlotta Mantovan accompagnata da Moreno Porcu

Paola Perego accompagnata da Angelo Madonia

Lorenzo Tano accompagnato da Lucrezia Lando

Giovanni Terzi accompagnato da Gida Lini

Ricky Tognazzi accompagnato da Tove Villfor

Simona Ventura accompagnata da Samuel Peron

Wanda Nara accompaganata da Pasquale La Rocca

