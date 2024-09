Ballando con le Stelle, "una concorrente avrebbe troppe richieste e atteggiamenti snob", interviene Sonia Bruganelli

Gossip TV

Sonia Bruganelli commenta i recenti rumors di Giuseppe Candela su una concorrente di Ballando con le Stelle che starebbe rischiando di essere sostituita.

Ballando con le Stelle: chi è il vip che sta facendo i capricci? Sonia Bruganelli: "Io non c'entro niente"

Su X, il giornalista di Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba sul dancing show di Milly Carlucci, affermando che uno dei 12 concorrenti della nuova edizione stia particolarmente irritando la produzione con le sue richieste.

Sul web è partito immediatamente il toto nome, considerando che i volti che animeranno il palco dello show sono stati già rivelati. Il cast di quest'anno è composto da Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, i Cugini di Campagna e Furkan Palali. Inoltre c'è un tredicesimo concorrente ancora non svelato che potrebbe essere un vero e proprio colpaccio della Carlucci. Il nome che più accreditato per l'indiscrezione di Dagospia è stato quello di Sonia Bruganelli, sia su X sia secondo riferito dall'esperto di gossip, Alessandro Rosica. Ebbene, questa volta l'ex moglie di Paolo Bonolis ed ex opinionista del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi è voluta intervenire direttamente sulla questione.

Sonia ha replicato ad un utente che ha scritto: “A Ballando Con Le Stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob; potrebbe essere sostituita! La concorrente è Sonia Bruganelli" . Questa la risposta della Bruganelli: “A sto giro io non c’entro niente!“

Ballando con le Stelle tornerà in onda in prima serata su Rai1 con la diciannovesima edizione a partire da sabato 28 settembre prossimo. La giuria è stata confermata ieri e sono stati ufficilizzati anche i concorrenti tranne, come detto, il tredicesimo su cui ancora regna il mistero. Milly Carlucci ha dichiarato che si tratta di una donna, aggiungendo: