Ballando con le Stelle, tra Selvaggia Lucarelli e gli altri giudici volano stracci in diretta

La semifinale di Ballando con le Stelle si è rivelata, ancora una volta, ricca di colpi di scena e polemiche. L'ultima riguarda lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e il resto della giuria. Ecco che cos'è successo.

Una semifinale di Ballando con le Stelle davvero scoppiettante, quella andata in onda ieri sera sabato 17 dicembre su Rai 1. Dopo le numerose polemiche tra i giudici, quelle sul ripescaggio e l'infortunio di Gabriel Garko, il pubblico ha assistito anche allo scontro tra Selvaggia Lucarelli e il resto della giuria. Uno scontro che ha gelato lo studio.

A Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli si prende la sua rivincita contro il resto della giuria

Motivo del litigio: Lorenzo Biagiarelli, il compagno della giudice, si è esibito per sperare di essere ripescato e partecipare così alla finale di venerdì 23 dicembre. Dopo l'esibizione, la giornalista non ha potuto fare a meno di rivolgersi con toni stizziti ai suoi colleghi, accusandoli di essere stati fin troppo indulgenti con alcuni concorrenti - vedi Iva Zanicchi - ed eccessivamente severi con il suo compagno.

"Ho sempre sostenuto che Lorenzo non avrebbe vinto per causa mia, ma che almeno sarebbe andato avanti nella competizione. Paradossalmente, partiva da una situazione di svantaggio, perché tutti parlavano di conflitto d'interessi. Ma qui, quello che vedo io, è solo il conflitto. Perché il sentimento nei suoi confronti è stato generato dall'antipatia che molti provano per me e ha portato a una severità nel giudizio contro Lorenzo che io non ho visto nei confronti di nessuno qui dentro per dieci puntate. Gliene avete dette di tutti i colori: che era presuntuoso, scattoso, succube, freddo, dovrebbe imparare dagli altri, robottino. Ci mancava solo la rapina a mano armata. Avete reso chiaro a tutti che questo è il giudizio su di lui, quando su altri concorrenti volgari e poco educati, non avete detto nulla."

Un fiume in piena regola che ha zittito completamente lo studio: non è la prima volta che Lorenzo Biagiarelli viene osteggiato così apertamente dai giudici. Più volte, Selvaggia Lucarelli si è lamentata del giudizio severo nei suoi confronti, mentre verso Iva Zanicchi, che si è spesso lasciata andare a "squallide" battute, non è stato detto nulla. Purtroppo, anche se il suo discorso conteneva delle tracce di verità, nessuno tra il pubblico o dei giurati si è schierato con lei.

