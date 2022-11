Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi: "Sei squallida"

Gossip TV

Nella puntata di Ballando con le Stelle di ieri sera, Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi si sono nuovamente scontrate. La giudice del programma non si è trattenuta e l'ha apostrofata con parole durissime. Ecco cosa ha detto.

Nella puntata di ieri di Ballando con le Stellenon sono mancate le polemiche tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi. Una lotta che è iniziata fin dalla prima puntata e che continua a regalare perle al pubblico del programma di Milly Carlucci.

Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, scontro di fuoco a Ballando con le Stelle

L'esibizione di Iva Zanicchicon un boogie a tema Sister Actha divertito molto la giuria e il pubblico. Peccato che, al momento del giudizio, la cantante si sia lasciata andare a una serie di battute che Selvaggia Lucarelli ha definito di pessimo gusto.

Dalla prima esibizione, infatti, Zanicchiha preso l'abitudine di raccontare qualcuna delle sue barzellette un po' sconce, ritagliandosi un siparietto comico che è diventato un momento molto atteso per il pubblico da casa e in studio. L'ultima di ieri sera, a tema con l'esibizione, riguardava un suo momento d'infanzia, un prete e il "cantare a cappella", con tanto di doppi sensi annessi.

Una storiella che Selvaggia Lucarelli ha trovato poco adatta al contesto e non ha mancato di farlo notare. Secondo la giudice, infatti, Zanicchidovrebbe concentrarsi più sulle esibizioni che su questa ironia spicciola, mostrando altri lati della sua persona. Altrimenti, ha aggiunto:"C'è il rischio che diventi davvero squallida."

Ma, i giudizi severi sulla cantante non sono una novità per la giornalista di Ballando con le Stelle: non tanto per le parole ingiuriose che Iva Zanicchi le ha rivolto, quanto per i giudizi fin troppo entusiasti che i suoi colleghi le danno, soprattutto,Carolyn Smith- con cui Selvaggia Lucarelli ha avuto un acceso scontro proprio pochi giorni fa-.

A difendere, questa volta, la cantante è intervenuto Guillermo Mariotto, che ha apostrofato Selvaggia Lucarellicon termini non molto carini, definendola: "Una scimmia arrabbiata che si arrabbia per il fidanzato e getta escrementi contro tutti". Riferendosi al rancore che la giornalista sembra provare per l'eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli nella scorsa puntata.

