Ballando con le stelle, svelati i primi sei concorrenti famosi della nuova edizione: le ultime indiscrezioni sul cast

Gossip TV

La conduttrice Milly Carlucci è al lavoro per la prossima edizione di Ballando con le stelle e intanto Dagospia ha svelato i primi sei concorrenti che si metteranno in gioco nel popolare talent show di Rai 1: "Sarà bombastico".

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che andrà in onda a fine settembre 2024. Ma chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che scenderanno sulla famosa pista di Rai 1? A lanciare una nuova indiscrezione sul cast è Dagospia, che ha rivelato i nomi dei primi sei concorrenti.

I primi sei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle partirà a settembre, ma Milly Carlucci è già al lavoro per la formazione del cast. Chi saranno i concorrenti del talent show? A svelare i primi sei concorrenti che si metteranno in gioco sulla famosa pista di Rai 1 è stato Dagospia. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo, si tratta di tre conduttori, una cantante, un attore e una famosa sportiva:

Dandolo Flash! primi sei concorrenti di Ballando. Sarà bombastico il cast di Ballando con le Stelle della prossima stagione: con Nina Zilli, Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini, Marina Morgan, Enrica Bonaccorti, ci sarà anche, come Dago-anticipato da Candela, Federica Pellegrini.

Leggi anche Simona Ventura verso il timone de L'Isola dei Famosi?

Al momento non è arrivata nessuna conferma o smentita né da parte della conduttrice di Ballando con le stelle né da parte dei diretti interessati. "Sul cast non posso dire nulla perché è ancora troppo presto, siamo ancora lontani dalla chiusura delle trattative. Non ci sono certezze e davvero non è ancor ail momento di fare rivelazioni" aveva dichiarato la Carlucci in un'intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo nello studio di Estate in diretta.

Milly Carlucci è la testimone di nozze di Simona Ventura

Al di là del lavoro, Milly Carlucci è impegnata anche in un altro grande evento. L'amata conduttrice di Ballando con le stelle è stata scelta da Simona Ventura come testimone di nozze. Per chi non lo sapesse, Milly è stata anche presente quando, durante una puntata del talent show, Giovanni Terzi ha deciso di fare la fatidica proposta di matrimonio. Perciò, non sorprende che l'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi abbia desiderato avere proprio la collega al suo fianco per un giorno così importante.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.