Ballando con le stelle, Simona Ventura verso il ritorno al timone de L'Isola dei Famosi? Parla la conduttrice

L'amata conduttrice Simona Ventura racconta tutte le emozioni prima del grande giorno con il suo amato Giovanni Terzi e parla di un suo possibile ritorno al timone de L'Isola dei Famosi dopo la partecipazione a Ballando con le stelle.

A pochi giorni dalle nozze, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui hanno raccontato tutte le emozioni che stanno vivendo e non solo. L'ex protagonista di Ballando con le stelle, infatti, ha anche colto l'occasione per parlare di un suo possibile ritorno al timone del reality L'Isola dei Famosi.

Simona Ventura verso L'Isola dei Famosi?

La 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria, è stata un flop in termini di ascolti e in molti continuano a richiedere a gran voce il ritorno di Simona Ventura. A rompere il silenzio sull'argomento è stata proprio la storica conduttrice del reality show di Canale 5 che, a pochi giorni dal suo matrimonio, ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui ha confessato:

Sono stata conduttrice e autrice del programma, facevo i casting con un gruppo di lavoro, ma non so cosa farei se me la proponessero. So che non succederà. Non è successo quando ero a Mediaset, non vedo perché dovrebbero chiamarmi adesso che sono in Rai.

Tornando a parlare del matrimonio, Simona e Giovanni si sposeranno il prossimo 6 luglio 2024 al Grand Hotel Rimini. E per l'occasione, SuperSimo ha scelto una testimone molto speciale. Stiamo parlando di Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle:

Ho scelto Milly Carlucci che mi è stata vicina e mi ha dato grandi opportunità. Siamo diventate amiche, confidenti, ha capito i miei momenti difficili e, visto che la proposta di matrimonio è avvenuta a Ballando con le stelle e Milly ne è stata la prima testimone, mi piaceva che lo fosse anche a Rimini. Rimini poi è il nostro posto del cuore.

La confessione di Vladimir Luxuria sul flop de L'Isola dei Famosi

Se dovesse mai ricevere una proposta da Mediaset, Simona Ventura deciderà di accettare e tornare al timone de L'Isola dei Famosi? Nell'attesa di scoprirlo, la conduttrice dell'ultima discussa edizione del popolare reality show di Canale 5 è tornata a parlare della sua avventura affermando che era consapevole che sarebbe stata duramente criticata. "So che quando si conduce una trasmissione si è sotto gli occhi di tutti. Sapevo quindi che sarei stata bersagliata da critiche, frecciatine e gufate. Le critiche vanno benissimo, la cosa che non sopporto sono gli insulti" ha dichiarato Vladimir Luxuria in un'intervista rilasciata al settimanale Mio.

