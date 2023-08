Ballando con le Stelle, spuntano i tanti nomi noti provinati per la prossima edizione

Gossip TV

Le nuove indiscrezioni di TvBlog sul cast e la giuria di Ballando con le Stelle: Simona Ventura, Paola Perego, Sonia Bruganelli, Michele Placido e tanti altri.

Fervono le indiscrezioni sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il talent show di Milly Carlucci a breve definirà il cast e la giura e nel mentre spuntano i tanti nomi che vorrebbero far parte del fortunato programma di Rai 1.

Ballando con le Stelle: tra i ballerini della prossima edizione ci sarebbero tanti vip illustri

Stando a ciò che riferisce oggi TvBlog, nel cast tra i ballerini vedremo danzare Simona Ventura insieme al marito Giovanni Terzi e anche la collega di Super Simo a Citofonare Rai2, Paola Perego.

E non finisce qui perché infatti ci sarebbe nomi illustri tra i provinati come quello di Teo Mammucari, Bruno Barbieri, Bobby Solo, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare fuori, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs (che nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle è stato ballerino per una notte) e Fabio Cannavaro.

Per quanto riguarda la giura, Milly Carlucci sembra intenzionata a non cambiare la squadra vincente di Ballando e stando a ciò che riferisce sempre il portale, Sonia Bruganelli non sarebbe stata presa in considerazione per questo ruolo ma sembra che sia stata invece invitata a partecipare come concorrente.

"Sono i centinaia di provini che Milly e il suo gruppo hanno effettuato senza sosta. Tutti personaggi che potrebbero esserci o meno, ma che sono oggetto di valutazione o che devono dare una risposta, l’elenco è davvero lungo [...] Quanto alla giuria , pare ci sia in atto un vero e proprio assalto di auto candidature e caldeggiamenti vari, ma la posizione di Milly è chiara. Squadra che vince non si cambia . Niente per esempio Sonia Bruganelli, che però è stata invitata come concorrente, Chi vivrà vedrà!"

L'ex opinionista del Gf Vip ha commentato poco fa la notizia, smentendo di aver sostenuto dei provini come concorrente:

"Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare“, ha scritto al Bruganelli sul suo profilo Instagram.