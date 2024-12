Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli lancia una frecciatina a Guillermo Mariotto

Gossip TV

Ieri sera, durante la messa in onda di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli ha lanciato una frecciatina al giudice Guillermo Mariotto: ecco cosa è successo!

La semifinale di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri sera, sabato 14 dicembre, ha sciolto il mistero sul ritorno o meno di Guillermo Mariotto nella trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci. Il giurato, infatti, dopo la fuga nell'ultima puntata andata in ondail 30 novembre e diverse polemiche è stato riammesso in via ufficiale nel dancing show, con tanto di "cartellino giallo" da parte della padrona di casa. A commentare il ritorno di Guillermo Mariotto nel programma è stata anche Sonia Bruganelli. L'ex concorrente, infatti, ha lanciato una frecciatina al giurato che non è passata inosservata.

Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli al vetriolo contro Guillermo Mariotto

Dopo giorni in cui il destino di Guillermo Mariotto sembrava in bilico tra l'addio a Ballando con le Stelle o un suo ritorno, finalmente, nella puntata di ieri, sabato 14 dicembre, Milly Carlucci ha confermato che il giurato tornava ufficialmente in trasmissione. Quest'ultimo ha così fatto la sua entrata, con tanto di mazzo di rose rosse per la padrona di casa e una serie di scuse per la sua improvvisa scomparsa nella puntata di sabato 30 novembre: "Uno non lascia il lavoro così, mi sono sentito male e mi sono dovuto assentare. Tutta colpa dello stress per quello che sta succedendo nella mia vita. Ma voglio scusarmi con tutti voi per quanto successo. Mi dispiace".

Il ritorno di Guillermo Mariotto ha suscitato non poche polemiche sui social e tra i vari commenti che sono apparsi sul web non è passato inosservato quello di Sonia Bruganelli. L'ex concorrente del dancing show di Rai1, infatti, ha deciso di lanciare una stoccata al giurato e per farlo ha ripreso le parole che Mariotto pronunciò in occasione dell'addio di Angelo Madonia: nel discorso di Guillermo Mariotto, il giurato commentava l'addio del professionista dicendo che ai suoi tempi chi commetteva un errore veniva eliminato da Ballando, come se "avesse commesso un peccato mortale. Oggi le cose sono diverse".

Ironicamente, Sonia Bruganelli ha postato una frecciatina che riprendeva le parole di Mariotto sul caso Madonia: "Ai suoi tempo le regole sono molto più rigide...ops, povero Mariotto".

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto e quella stoccata su Sonia Bruganelli: "Senza grazia"

In una delle prime puntate di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto non si è risparmiato su Sonia Bruganelli, tanto da definiral, dopo un'esibizione, "priva di grazia". Un commento che Sonia Bruganelli non ha accettato di buon grado, tanto che ha replicato ancora più duramente, rifiutando il giudizio di "uno con un turbante in testa", riferendosi al look di Mariotto, che in quella puntata indossava un turbante.

Bruganelli si è lamentata dei giudizi ricevuti da Mariotto e Selvaggia Lucarelli, facendo un paragone con quelli assegnati a concorrenti secondo lei meno talentuosi, come Furkan Palali e Paolantoni: "A volte vedo dei voti alti da Mariotto a Furlan, mentre a me dà 5 dall'inizi. Ho qualche dubbio". Un commento che ha scatenato il commento caustico di Guillermo Mariotto: "Ti ho trovata priva di grazia!" e che ha poi scatenato uno scambio di battute molto duro con Bruganelli.

L'ex opinionista del GF ha infatti replicato infastidita che non aveva intenzione di degnare di una risposta Mariotto, visto che il giurato "è vestito coìs e col turbante?!.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle