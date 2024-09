Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli confessa: "Ecco chi temo di più della giuria"

Gossip TV

Sonia Bruganelli è pronta per Ballando con le stelle: l'ex opinionista del Gf svela tutte le sue emozioni prima del grande debutto sulla pista da ballo di Rai 1.

È tutto pronto per la nuova e attesissima edizione di Ballando con le stelle. Tra i concorrenti in gara anche Sonia Bruganelli che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha svelato il motivo per cui ha deciso di non ballare insieme al suo compagno Angelo Madonia e chi dei giudici teme di più.

Sonia Bruganelli pronta per Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle partirà ufficialmente il prossimo sabato 28 settembre 2024. Nell'attesa, Sonia Bruganelli ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto sulla pista da ballo di Rai 1. A proposito della decisione di non esibirsi insieme al suo fidanzato Angelo Madonia, la nuova concorrente del talent show ha confessato:

Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo. Mi ricorda mio fratello, è una persona con la quale potrei aprirmi. Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità. Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, così simile a una persona che mi è cara, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere se avessi avuto una persona come Angelo. In quel caso avrei sentito di portare la mia intimità fuori, non lo avrei mai fatto, sarebbe stato un contatto diverso.

La Bruganelli ha poi confessato che il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci rappresenta, per lei, un nuovo inizio e un'occasione per mettersi davvero alla prova.

Per me questo è un nuovo inizio, devo dire che era diverso il rapporto che avevo prima con il mio corpo proprio perché dovevo prendere una decisione, ora che vivo una situazione più definita è tornato quello di prima [....] Mi fanno male le ossa, mi fa male la schiena, sono stanca, però la vedo come un’opportunità: invece di andare dall’analista tiro fuori qualcosa di me qui. È anche un alibi per staccare la testa dalle responsabilità e mi sto divertendo molto.

Sonia Bruganelli e la confessione sulla giuria

Dopo aver raccontato tutte le emozioni che sta vivendo e svelato di essere entusiasta di partecipare come concorrente alla nuova edizione di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli ha parlato della giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. Senza mezzi termini, l'ex opinionista del Grande Fratello e L'Isola dei Famosi ha dichiarato:

Se temo i giudizi di Selvaggia? C’è qualcosa che riconosco in lei, ha una modalità femminile che mi è familiare e, venendo da quelle sedie, un po’ mi aspetto le cose che mi diranno. Temo di più l’incognita, potrei litigare con Mariotto o Zazzaroni.

