Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Mariotto: "Sei uno s****"

Fuoco e fiamme nella puntata di ieri di Ballando con le Stelle con Selvaggia Lucarelli che ha attaccato il collega Mariotto per le accuse rivolte al compagno Lorenzo Biagiarelli

La puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera è stata ricca di momenti scoppiettanti e alquanto infuocati. Uno di questi ha visto coinvolta Selvaggia Lucarelli contro Guillermo Mariotto per alcuni commenti sulla performance del ballerino e compagno della giudice, Lorenzo Biagiarelli.

Selvaggia Lucarelli scontro di fuoco con Guillermo Mariotto

Le polemiche sulla presenza di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle si sono sprecate dall'inizio del programma: il compagno di Selvaggia Lucarelli è stato preso di mira per il suo legame con la giudice, tanto che persino Antonella Clerici ha preso le sue difese.

Durante l'ultima puntata, lo chef di Rai 1 si è esibito con un tango appassionato che ha suscitato gli applausi entusiasti del pubblico presente in studio. Dietro questa esibizione c'era un racconto commovente riguardante Lorenzo Biagiarelli e che lui ha condiviso con tutti poco prima di andare in scena:

" C'è stato un periodo in cui mangiavamo solo pasta e pomodoro a pranzo e cena'. E io non capivo quale fosse la brutta notizia. Anche nel modo in cui i miei genitori si sono separati, ho ricevuto solo la parte bella. Ho sempre ricevuto solo il buono, vivevo come se nulla potesse andare storto. Era una felicità ordinaria, è brutto che molti non ce l'abbiano. Ho sviluppato grande empatia. Io sento che è diritto di tutti essere felici."

Ma questo racconto non ha convinto per nulla Guillermo Mariotto, che si è espresso in termini molto negativi:

"Lorenzo è sempre meccanico, sembra un soldatino di piombo. Poi quel racconto, com'è noioso!"

Da questo commento si è scatenato un putiferio, perché in molti si sono mostrati pronti a difendere il ballerino, tra cui la stessa Selvaggia Lucarelli, che ha esclamato rivolta a Mariotto:

"Innanzitutto, sei proprio uno s*****! Poi non è stato meccanico, anzi, io sono il giudice più severo qui, soprattutto, nei confronti di Lorenzo."

Poi, per smorzare la tensione che si stava creando, si è rivolta a Lorenzo Biagiarelli e ha detto:

"Francamente, vorrei che ogni tanto mi prendessi così anche a casa, come hai fatto con la tua partner!"

