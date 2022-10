Ballando con le Stelle, Lorenzo Biagiarelli e il suo sfogo in diretta contro i critici

Gossip TV

Durante la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 22 ottobre, lo chef Lorenzo Biagiarelli si è sfogato, stanco delle numerose critiche ricevute. Ecco cosa è successo.

Non sono mancate le sorprese nella puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 22 ottobre: lo chef e ballerino Lorenzo Biagiarelli avrebbe finalmente deciso di rispondere a tono alle numerose critiche che dall'inizio del programma gli piovono addosso. Ma andiamo con ordine.

Lorenzo Biagiarelli e il suo sfogo a Ballando con le Stelle: "Non sono solo il suo fidanzato!"

Per chi non lo sapesse ancora, Biagiarelli, oltre a essere un noto chef al cooking show di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, è anche il compagno di Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici di Ballando con le Stelle. Fin dall'inizio, è stato evidente che la sua presenza nello show di Milly Carlucci fosse dovuta anche alla sua storia con Selvaggia Lucarelli, la cui presenza sembrava a rischio nel programma.

Nella puntata di sabato 22 ottobre, lo chef, stanco per i continui commenti rivolti alla sua sfera personale più che alla sua esibizione, non si è saputo trattenere e ha deciso di rispondere per le rime ai suoi critici. In una clip

"Non si parla della coreografia e del ballo, ma di altro. Siamo giudicati non per la danza, ma per le scenette e Selvaggia. Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì! Ma sulla pista da ballo sono Lorenzo Biagiarelli. Io ho trovato che i giudizi per gli altri sono sull’esibizione. Per me invece si parla sempre del ‘terzo incomodo’ della mia fidanzata. Io non ce l’ho con i giudizi, che per me sono legge, ma con altri discorsi. Non sono arrabbiato con i voti. Io in questo programma voglio essere io e non parte di altro. Voglio solo essere trattato come gli altri”.

Allo sfogo è seguito anche il duro confronto con la giuria: sia Fabio Canino sia Sara Di Vaira hanno rimproverato Biagiarelli perché anche lui è stato manchevole nei confronti della compagna di ballo, Anastasia Kuzmina, con cui lo chef non ha instaurato un rapporto propriamente amichevole e che, in più di un'occasione, non ha mancato di tenere a distanza.

Lo scontro si è chiuso poi con l'intervento della dolce metà di Lorenzo Biagiarelli: Selvaggia Lucarelli ha infatti ricordato che sì, Lorenzo è a Ballando con le Stelle perché è il suo compagno, ma

"è anche una persona con un suo lavoro e una sua identità. Quindi penso che sia antipatico dire ‘questa è la realtà dei fatti e tu sei il fidanzato di’. Perché lui balla e vuole essere giudicato per quello."

Chissà se questo suo ultimo intervento metterà la parola fine ai continui scontri tra la giuria e Lorenzo Biagiarelli.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle