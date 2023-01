Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sbugiarda il talent con un video del dietro le quinte

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli ha deciso di mettere la parola fine alle polemiche sulla finale di Ballando con le Stelle e, soprattutto, alle accuse nei suoi confronti, pubblicando un video del dietro le quinte che sbugiarda completamente il programma di Milly Carlucci. Ecco cos'è successo.

Pensavamo di entrare nel 2023 senza trascinarci nulla dell'anno appena trascorso, ma non è il caso delle polemiche per la finale di Ballando con le Stelle: dopo l'ennesima ospitata di Luisella Costamagna e Guillermo Mariotto, durante la quale la vincitrice di questa edizione del talent e il giudice continuavano a sostenere la tesi che anche il pubblico era contro Selvaggia Lucarelli, la giornalista è passata al contrattacco e ha pubblicato un video che sbugiarda completamente il programma di Rai 1.

Selvaggia Lucarelli contro Ballando, il video che mostra come nulla è come sembra nel programma

Ospiti a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, Luisella Costamagna, che ha già risposto più volte alle critiche per la vittoria, e Guillermo Mariotto hanno riaperto le polemiche contro Selvaggia Lucarelli, colpevole per loro di non accettare che il pubblico e la giuria abbiano decretato vincitrice Costamagna. Con Mariotto la giornalista si è scontrata più volte, soprattutto, a causa di Iva Zanicchi, le cui esibizioni erano sempre poco edificanti e che Lucarelli riteneva dovesse essere eliminata.

Quando Costamagna e Mariotto hanno tirato di nuovo in ballo Selvaggia Lucarelli, quest'ultima, in vacanza in Nepal con il compagno Lorenzo Biagiarelli, ha replicato alle accuse dei due e ha sbugiardato il programma condotto da Milly Carlucci, pubblicando un video sui suoi social. Uno dei vanti di Ballando con le Stelle è sempre stato, a detta anche della conduttrice, la spontaneità del pubblico, considerato quasi un altro giurato e le cui opinioni devono essere tenute in considerazione. Di questo sono convinti anche Luisella Costamagna e Guillermo Mariotto:

"Il pubblico è una presenza ed è come se fosse un altro giurato. E va tenuto conto dei suoi buu e dei suoi applausi. Ed erano veri sia gli che gli altri rivolti a Lucarelli."

La giornalista, tuttavia, ha prima ridicolizzato entrambi, commentando nelle sue storie di Instagram che se stavano ancora parlando di lei, allora le loro vacanze dovevano essere proprio deprimenti. Poi, per mostrare come anche il pubblico di Ballando sia, in realtà, manipolato, ha repostato il video di un utente in cui si vede lo scaldapubblico, che di solito non viene ripreso durante le dirette, scandire i tempi per gli applausi e indirizzare il pubblico anche su quando invece insultare e far partire i buu contro i giurati o i concorrenti. Perciò, tutta la messinscena della naturalezza e spontaneità è stata completamente distrutta.

Con un ultimo "Perché dovete ridicolizzarvi così?" rivolto a Costamagna e Mariotto, Selvaggia Lucarelli ha chiuso la questione e ha continuato a godersi la vacanza.

