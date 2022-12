Gossip TV

Ballando con le Stelle, Luisella Costamagna risponde alle critiche dopo la vittoria del programma

Ripescata in extremis, Luisella Costamagna ha vinto l'ultima edizione di Ballando con le Stelle, generando una quantità enorme di polemiche. Ma la giornalista non si è data per vinta e ha risposto in modo ironico alle critiche degli haters. Ecco cosa ha detto.