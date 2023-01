Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ritornerà nella prossima edizione? Ecco cosa ha risposto la diretta interessata

Gossip TV

Sui social alcuni utenti hanno chiesto alla giornalista Selvaggia Lucarelli se tornerà come giurata nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, dopo le numerose polemiche e attacchi in cui è stata coinvolta. Vediamo insieme cosa ha risposto.

Questa edizione di Ballando con le Stelle si è rivelata tra le più ricche di polemiche e baruffe tra i giudici e alcuni dei concorrenti. Gli ultimi strasichi della finale, che ha visto trionfare Luisella Costamagna, si sono appena esauriti, che già ci si interroga sulla prossima edizione. In particolare, la domanda più gettonata è la seguente: Selvaggia Lucarelli farà ancora parte della giuria del dancing show di Rai1?

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e la "luna nera"

Attiva sui social, Selvaggia Lucarelli ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan. La giornalista, in questa edizione del programma di Milly Carlucci, è stata protagonista di molti scontri con i colleghi e con Iva Zanicchi e in tanti si chiedono se tornerà nella prossima edizione di Ballando. Infatti, la domanda è saltata fuori e se i fan speravano in una risposta secca, resteranno delusi.

Lucarelli, infatti, ha commentato con un video della trasmissione cult La Zingara, popolare show andato in onda negli anni '90 su Rai 1. In particolare, nel video si vede la Zingara pescare la carta della Luna Nera. Una risposta enigmatica, all'apparenza, ma chiunque seguisse lo show all'epoca avrà già capito il riferimento. Quando, infatti, la Zingara pescava la Luna Nera significava che per il concorrente in gara non c'era più possibilità di vittoria.

Questo forse significa che per Lucarelli è giunto il momento di dichiarare conclusa la sua esperienza a Ballando? Se è davvero questo il significato associato alla Luna Nera, allora, forse, l'anno prossimo vedremo qualcun altro sedersi al tavolo della giuria e chissà che non sia proprio Sara Di Vaira, dato che l'opinionista sperava di poter sottrarre il ruolo a Selvaggia Lucarelli. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme o smentite da parte della redazione del programma.

