Ballando con le Stelle, perché tanto astio tra Sara Di Vaira e Selvaggia Lucarelli?

Dalla finale di Ballando con le Stelle, tra Selvaggia Lucarelli e Sara Di Vaira i rapporti sono diventati ancora più tesi. Ma perché tra le due c'è così tanta animosità? Vediamolo insieme.

Una finale accesa quella andata in onda ieri sera a Ballando con le Stelle su Rai 1. In particolare, tra Selvaggia Lucarelli e Sara Di Vaira le animosità non sembrano placarsi, ma anzi, è stata gettata benzina sul fuoco.

Sara Di Vaira e Selvaggia Lucarelli, perché si odiano così?

Selvaggia Lucarelli e Sara Di Vaira non si sopportano, ormai, è chiaro a tutti. Dalla questione delle mancate condoglianze per la morte della madre di Selvaggia, il loro rapporto non ha fatto che peggiorare. Su questo Di Vaira non hai mai né confermato, né smentito, alimentando i rumors. A questo si aggiunge anche che mentre con gli altri giudici i rapporti sono molto cordiali, con Lucarelli - ha dichiarato Di Vaira- neppure una telefonata si sono mai scambiate.

Secondo il sito di gossip DavideMaggio.it tra le due i rapporti sarebbero peggiorati dopo la finale di Ballando, dove hanno trionfato Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. E, il motivo per cui le due donne si detestano è presto rivelato:

"Sara Di Vaira era stata scelta per prendere il posto di Selvaggia quando pensavano che si sarebbe assentata per la morte della madre. Perciò è comprensibile l'avvelenamento della ballerina, pensava di aver svoltato"

Insomma, Di Vaira ha già fatto un salto nel programma, passando da ballerina a opinionista, ma ora, sperava di aver fatto un colpaccio diventando addirittura giudice del programma. Perciò, la decisione di Selvaggia Lucarelli di andare in onda anche poche ore dopo la morte della madre le ha, in qualche modo, rovinato i piani.

