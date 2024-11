Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli chiarisce: "Angelo Madonia non è stato cacciato a causa mia"

Gossip TV

La decisione da parte della Rai di allontanare il ballerino Angelo Madonia nel cast di Ballando con le Stelle, non sarebbe stata a causa dei dissapori con Selvaggia Lucarelli ma nel rapporto con Federica Pellegrini. Ieri, la vicenda è stata anche commentata da Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli ha recentemente espresso la sua opinione sull'esclusione di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le Stelle 2024.

Selvaggia Lucarelli: "Scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino Angelo Madonia"

Ieri, lunedì 25 novembre, la Rai ha ufficializzato la decisione di allontanare il maestro dal programma, motivandola con "divergenze professionali". Fino ad ora, né il diretto interessato né la sua partner artistica, Federica Pellegrini, hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo X e un lungo articolo condiviso nella sua newsletter, dal titolo La Pellegrini liberata, Selvaggia Lucarelli ha affrontato il tema, chiarendo un punto fondamentale: "Madonia non è stato escluso da Ballando con le Stelle per aver risposto a me".

La giornalista e giurata del programma ha voluto sottolineare che l'uscita di scena del ballerino non è legata alla discussione che i due avevano avuto durante la puntata andata in onda sabato 23 novembre. In quell’occasione, Lucarelli aveva fatto una battuta su Sonia Bruganelli, compagna di Madonia, che non era stata ben accolta dal maestro, dando origine a un acceso scambio di battute.

Nella newsletter, la giurata ha elogiato Federica Pellegrini per la sua capacità di affrontare le critiche con eleganza e determinazione, definendola una concorrente unica nel suo genere. Tuttavia, Lucarelli ha evidenziato un aspetto critico del percorso della coppia: "Non mi è sfuggito il contorno, che in realtà contorno non era: la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino. Non si trattava di una questione di centimetri di differenza, ma di un’atmosfera inaspettatamente cupa attorno a Madonia. Ho visto un Angelo diverso".

No, Madonia non è uscito da Ballando con le stelle perché ha risposto a me. ;) #BallandoConLeStelle https://t.co/gKcahayJ9b pic.twitter.com/PBPBKlbDzL — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 26, 2024

Ballando con le Stelle, l'esclusione di Angelo Madonia commentata da Alberto Matano: "Non è mai accaduto prima"

Dopo la puntata di sabato, Domenico Marocchi, inviato per La Volta Buona, ha chiesto un commento a Milly Carlucci riguardo alla tensione emersa tra la giuria e Angelo Madonia. La conduttrice ha risposto con diplomazia, ammettendo: "Sì, può capitare che ci siano momenti di tensione, ma non dovrebbe mai succedere. I ballerini, essendo parte integrante della produzione, dovrebbero mantenere un atteggiamento professionale. Tuttavia, siamo tutti umani, e certe situazioni possono verificarsi".

Ieri, nel corso dell'ultima puntata de La Vita in Diretta, Alberto Matano, anche lui nella giura di Ballando come "principe del tesoretto" , ha commentato l'esclusione del ballerino con queste parole:

"Questa che sto per dare è un’ultima ora che riguarda Ballando Con le Stelle. Non è mai accaduto prima, è la prima volta nell’intera storia del programma che un componente del cast, un ballerino venga escluso dalla trasmissione. C’è una nota della Rai che parla di questa esclusione. Tutto questo dopo l’episodio di sabato, dopo l’esibizione di Madonia, le votazioni e dopo le parole rivolte da Madonia alla giurata Selvaggia Lucarelli."

"Cosa è successo? Qualcosa di inedito, non è mai accaduto che un maestro venisse allontanato dal cast. Come mai questo allontanamento? Questo perché dopo l’esibizione con Federica Pellegrini c’è stato questo confronto con Selvaggia Lucarelli. Poi dietro le quinte qualcosa non è andato tra Madonia e Pellegrini. Lui è andato via e non ha nemmeno voluto fare le interviste, Federica era molto risentita. Si respirava un clima di forte tensione e chiaramente una coppia che deve esibirsi… questo può aver influito sulla decisione finale. Dispiace, è evidente che è stato toccato un nervo scoperto di Angelo, probabilmente lui era già teso. Per quanto riguarda il rapporto tra Madonia e la Pellegrini… andare in pista se non c’è un’armonia non è facile. Noi facciamo parte del cast, il corpo di ballo, la giuria, siamo il cast e lì si è rotto qualcosa nel cast del programma, nella produzione”.