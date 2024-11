Ballando con le Stelle, Angelo Madonia fuori dal cast, la nota Rai: "Divergenze professionali"

Gossip TV

Con una nota, la Rai rende pubblica la (clamorosa) decisione di escludere Angelo Madonia dal cast di Ballando con le stelle 2024. Era in gara con Federica Pellegrini.

La Rai ha ufficialmente comunicato, attraverso una nota diffusa alla stampa, l’esclusione di Angelo Madonia dal cast dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle.

La decisione arriva a seguito di divergenze professionali che si sarebbero manifestate durante il programma, portando alla chiusura anticipata della collaborazione tra il maestro di ballo e la produzione.

La dichiarazione ufficiale recita:

"La produzione di Ballando con le Stelle, in accordo con la Rai e la direzione artistica, comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti."

Questo annuncio ha generato grande curiosità e attenzione tra i fan del celebre programma di danza condotto da Milly Carlucci, che si chiedono chi sarà il nuovo maestro scelto per affiancare Federica Pellegrini, attualmente concorrente in gara. La Rai ha specificato che il nome del sostituto sarà reso noto nelle prossime ore, alimentando l’attesa per questa importante decisione.

L’esclusione di Angelo Madonia rappresenta un colpo di scena significativo per il programma. Nonostante la nota ufficiale non entri nei dettagli delle divergenze professionali, sembra chiaro che la produzione abbia ritenuto necessario un cambio di rotta per garantire l’equilibrio e il proseguimento sereno della competizione.

Madonia, ballerino di grande esperienza e carisma, ha contribuito al successo di molte edizioni di Ballando con le Stelle. Nell'ultima puntata, ha avuto uno scontro abbastanza acceso con Selvaggia Lucarelli, alla quale ha detto di danneggiare la giuria del programma. Federica Pellegrini e Angelo Madonia si sono esibiti in un intenso tango argentino che ha conquistato i giudici. L’intervento ironico di Selvaggia Lucarelli, che ha insinuato un legame tra l’uscita di scena di Sonia Bruganelli e l’alchimia della coppia Pellegrini-Madonia, ha scatenato la reazione del maestro. Madonia ha ribadito che il loro successo è frutto di un impegno professionale condiviso e del supporto ricevuto dal team, chiarendo i rumor sulla loro intesa.

La Lucarelli ha continuato la provocazione, definendo Madonia "antipatico" e accusandolo di non saper accettare una battuta. Dopo un breve scambio di battute in cui anche Milly Carlucci è intervenuta, il ballerino ha lasciato lo studio con un gesto che Selvaggia ha interpretato come maleducato.