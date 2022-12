Ballando con le Stelle, Rosanna Banfi polemizza contro il programma: "Io e Simone non appariamo mai nella finale..."

Gossip TV

Tra le tante polemiche che la finale di Ballando con le Stelle ha portato con sé c'è anche quella di Rosanna Banfi che sui social si è sfogata contro il programma per una situazione che coinvolge lei e il suo partner di ballo. Ecco cosa ha detto.

La finale di Ballando con le Stelle è ormai acqua passata...o forse no, considerando che ancora non si placano le polemiche sulla vittoria di Luisella Costamagna. Ma ora, si sono aggiunti anche altri malumori da parte di un'altra concorrente del programma condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle: Rosanna Banfi si scaglia contro la finale del programma

Rosanna Banfi è stata una concorrente molto apprezzata dai giudici e dal pubblico di Ballando e c'era chi pensava che potesse arrivare addirittura a vincere questa edizione del dancing show di Rai 1. Tuttavia, la figlia di Lino Banfi non si è neppure classificata sul podio e in questi giorni ha deciso di sfogare la sua frustrazione contro il programma. Ma non è della mancata vittoria che si è lamentata.

Al contratio di Andrea Delogu che ha polemizzato sul terzo posto di Ema Stokholma, nel caso di Banfi, l'attrice ha deciso di polemizzare contro la finale del programma per un motivo ben preciso. Sui social ha così commentato:

"Mi fa piacere leggere commenti, difese e celebrazioni delle coppie arrivate in finale all'ultima puntata di Ballando e notare con stupore che io e Simone non appariamo mai...Ma l'abbiamo fatta sta finale Simone Casula? Mi sa di no..."

L'attrice ha anche preso le difese di Selvaggia Lucarelli, definendola sempre corretta nei suoi confronti, anche se non risparmia una piccola frecciatina nei confronti della giornalista:

"Dice sempre la verità e con noi è sempre stata onesta nello spronarci e nello spendere belle parole per noi. Però se ci avesse votato in finale sarebbe stato meglio."

