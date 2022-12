Ballando con le Stelle, per Iva Zanicchi arriva una nuova proposta di lavoro da Alberto Matano

Gossip TV

Questo è un momento d'oro per Iva Zanicchi: dalla partecipazione a Ballando con le Stelle non arrivano solo le frecciatine di Selvaggia Lucarelli, ma anche proposte di lavoro per restare in Rai. L'ultima è quella di Alberto Matano. Vediamo cos'è successo.

A Ballando con le Stelle è una delle concorrenti con cui Selvaggia Lucarelli crea più polemiche: stiamo parlando di Iva Zanicchi. La cantante non è partiolarmente portata per il ballo, nonostante i voti entusiasti che spesso la giuria - con eccezione di Lucarelli - le riserva. Ma, anche per i suoi siparietti comici e le sue battute, a volte sconce, il pubblico la ama moltissimo.

Iva Zanicchi, dopo Ballando con le Stelle la aspetta un futuro a La Vita In Diretta?

Nel programma di Rai 1 è stata molto spesso protagonista con Selvaggia Lucarelli di momenti a volte esilaranti, altri molto polemici: è il caso dell'insulto che la cantante le rivolse in una delle prime puntate e di cui non si è mai scusata, ma anche del commento che la giornalista e giudice del programma di Milly Carlucci ha dispensato, dopo l'ennesimo siparietto comico.

Quel "sei squallida" ha creato un vero e proprio polverone, tanto che tutti si sono scagliati contro Lucarelli, che però si riferiva alla battuta sconcia pronunciata dalla cantante. Ancora oggi, Selvaggia Lucarelli ne sta pagando lo scotto e si vociferava che avrebbe potuto lasciare il programma. Voci smentite da lei stessa.

Tornando a Iva Zanicchi, l'82enne è molto apprezzata dal pubblico e con il suo carattere ha rubato la scena ad altri vip. Inoltre, la sua presenza a Ballando con le Stelle le sta procurando numerose apparizioni in diversi programmi Rai: è stata ospite di Domenica In, Oggi è un altro giorno, Storie Italiane e La Vita In Diretta.

Oramai, il suo futuro è con l'azienda di Viale Mazzini, dopo i precedenti anni passati da opinionista Mediaset, quando era stata ospite sia al Grande Fratello sia all'Isola dei Famosi. Infatti, a marzo 2023 Iva Zanicchi sarà tra le giudici della nuova edizione de Il Cantante Mascherato e persino Alberto Matano non ha nascosto il suo interesse per lei, offrendole un posto come opinionista a La Vita In Diretta per commentare il prossimo Festival di Sanremo, che si terrà dal 6 al 10 febbraio.

