Ballando con le stelle, nota figlia d'arte si candida per partecipare al talent show di Milly Carlucci: ecco di chi si tratta

Dopo l'esperienza in Georgia, Jasmine Carrisi, ha parlato del rapporto con il padre Al Bano e svelato che le piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda il prossimo autunno. Nell'attesa, Jasmine Carrisi ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del suo rapporto con il papà Al Bano e rivelato che le piacerebbe partecipare al talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Jasmine Carrisi pronta per Ballando con le stelle

La conduttrice Milly Carlucci sta già lavorando per formare il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che si metteranno in gioco sulla famosa pista da ballo di Rai 1? Nelle ultime ore, una nota figlia d'arte ha palesato la sua volontà di entrare a far parte del cast del talent show.

Stiamo parlando di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che in una recente intervista rilasciata a Tag24 ha parlato del rapporto con il suo papà e svelato che le piacerebbe partecipare al talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci:

Devo dire che Ballando con le Stelle mi piace tantissimo, però non è previsto che io concorra quest'anno, anche se mi piacerebbe in futuro [...] Più cresco, più mi sento vicina a papà. Abbiamo vissuto tante esperienze bellissime insieme ed è una persona che mi trasmette positività. Ogni volta che sono con lui è un toccasana per la mia serenità.

Jasmine ha poi ricordato la sua esperienza a Ballando con le Stelle in Georgia. In coppia con il ballerino Irakli Dzadzamia, la figlia d'arte ha dato prova delle sue capacità da ballerina, esibendosi anche sulle note di Felicità di Al Bano. "Ho accettato perché volevo fare una esperienza fuori dall’Italia e poi perché ci sono insegnanti pazzeschi" ha confessato la giovane Carrisi.

Le novità di Ballando con le stelle

La partenza della nuova edizione di Ballando con le stelle è stata anticipata a settembre per evitare lo scontro con i programmi Mediaset. Confermata la giuria formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Per quanto riguarda il cast, invece, secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, in pole position per partecipare al talent show ci sarebbero: Nina Zilli, Sonia Bruganelli, Federica Pellegrini, Francesco Paolantoni, Furkan Palali, Enrica Bonaccorti, Marina Morgan, Luca Barbareschi e Massimiliano Ossini.

