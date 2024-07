Battiti Live, Alan Palmieri vuota il sacco sulla conduzione di Ilary Blasi: "Lei ha un suo stile, penso che..."

Gossip TV

L’ex conduttore di Battiti Live, Alan Palmieri, rompe il silenzio sulla nuova edizione del programma musicale e svela il suo reale pensiero sulla nuova squadra di conduttori: Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli.

Ieri, lunedì 15 luglio 2024, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Battiti Live. A dire la sua sull'edizione in corso ci ha pensato Alan Palmieri che, in un'intervista rilasciata a MowMag, ha svelato il suo pensiero sulla nuova squadra di conduttori: Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli.

Alan Palmieri e le parole sui nuovi conduttori di Battiti Live

Dopo ben sette anni, Battiti Live non è condotto da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio, trio che aveva segnato l'evento pugliese in onda su RadioNorba Tv. Mediaset ha infatti deciso di sostituirli con tre volti amatissimi dal pubblico di Canale 5. Stiamo parlando di Ilary Blasi e Alvin, coppia consolidatasi con L'Isola dei Famosi, e Rebecca Staffelli, opinionista social dell'ultima edizione del Grande Fratello. Una scelta, che è stata commentata dall'ex conduttore Alan in una recente intervista:

Ho condotto Battiti Live dal 2007, ossia da ancora prima che andasse in onda su Mediaset. Non posso negare che fossi molto legato a questo ruolo. Quando l’ho saputo, me lo aspettavo. Era già nell’aria. Con il passaggio da Italia 1 a Canale 5, Mediaset voleva un volto di rete forte. E posso benissimo comprendere questa esigenza. Certo, per me è stata una sberla. Ma una sberla che mi ha fatto bene, in un certo senso, col tempo. Non posso dirti di essermi trovato male nel ruolo di direttore artistico o di aver avuto la sensazione di averci perso qualcosa. Nella vita, capitano tanti ‘anni zero’, questo è stato uno dei miei. Ma ciò non significa che sia triste o arrabbiato, assolutamente. È sempre arricchente cambiare prospettiva, trovare nuovi equilibri.

Palmieri non ha nascosto il suo entusiasmo per aver curato quest’anno la direzione artistica della kermesse, ma allo stesso tempo non ha negato di aver ricevuto "una sberla". A proposito, invece, della nuova squadra di conduttori di Battiti Live formata da Ilary, Alvin e Rebecca, Alan ha confessato:

Vedendo le dinamiche di conduzione, direi che Alvin è andato a sostituire Elisabetta Gregoraci, mentre Ilary Blasi ha un ruolo più simile a quello che ricoprivo io. Lato social, al posto di Maria Sole Pollio, che trovo sempre bravissima, c’è Rebecca Staffelli. Non li considero una squadra malvagia o male assortita, anzi. Penso che abbia fatto un buon lavoro. Lei non viene dal mondo della musica, ma da quello dei reality in tv. Ne è consapevole e si è avvicinata a questo nuovo incarico con grande umiltà. Il montaggio, poi, taglierà le parti che riterrà opportuno tagliare, se ce ne saranno. Però, ecco, l’ho trovata comunque simpatica, fresca e leggera. Nel complesso, non ho particolari critiche da muoverle. Lei ha un suo stile, lo stesso che già aveva mostrato quando è stata alla guida di vari reality Mediaset, e funziona.

La seconda puntata di Battiti Live

Lunedì 15 luglio 2024 è andata in onda la seconda puntata della nuova stagione di Battiti Live, lo show canoro estivo targato Mediaset. In diretta dal lungomare di Molfetta, in Puglia, Ilary Blasi e Alvin hanno accolto sul palco le voci più amate e apprezzate della scena musicale italiana. A raccogliere le impressioni a caldo del pubblico, la giovane speaker radiofonica ed esperta di social Rebecca Staffelli. Tanti gli artisti che si sono esibiti sul palco: da Annalisa, a Emma, Tony Effe, i The Kolors, Tananai, Big Mama, Mida, Rose Villain fino ai Santi Francesi, che hanno chiuso la serata.