Ballando con le stelle, Nikita Perotti e Sophia Berto nel cast della nuova edizione: l’annuncio di Milly Carlucci

Milly Carlucci annuncia la presenza nel cast di Ballando con le stelle dei giovani Nikita Perotti e Sophia Berto: "Loro questo autunno saranno con noi, possono essere d’esempio a moltissimi giovani".

Importanti novità nel cast di Ballando con le stelle. Per la diciannovesima edizione del talent show di Rai1, la conduttrice Milly Carlucci ha deciso infatti di arruolare due nuovi professionisti: Nikita Perotti e Sophia Berto, vincitori del torneo di Ballando con Te.

New entry nel cast di Ballando con le stelle

Nikita Perotti e Sophia Berto faranno parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, che partirà il prossimo autunno su Rai 1. A dare l’annuncio ufficiale è stata proprio la conduttrice Milly Carlucci nel corso dell’appuntamento di Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini. Per chi non lo sapesse, i due giovani ballerini hanno vinto la scorsa edizione di Ballando con Te, lo spin off per i non VIP realizzato all’interno della trasmissione stessa:

Loro questo autunno saranno con noi a Ballando con le Stelle, questo è il nostro annuncio. Il talento deve essere usato, deve brillare. E poi possono essere d’esempio a moltissimi giovani che si mettono sotto, si impegnano, superano i bisticci e le cose di carattere che non contano, per arrivare a fare goal!

Stando alle ultime indiscrezioni, la 19esima edizione diBallando con le Stelle porterà con sé nuove sfide e sorprese: la giuria rinnovata con l’aggiunta di un nuovo esperto di danza e più coppie in gara. Si vocifera anche di un nuovo format con gare in parallelo al format principale. Secondo il magazine di Riccardo Signoretti, la Carlucci avrebbe messo gli occhi su Francesco Arca, Federica Nargi, Barbara d’Urso e Melissa Satta. Ci riuscirà?

Ballando con le stelle anticipa la partenza

Ma non è finita qua. Secondo quando riporta TvBlog la data d’inizio di Ballando con le stelle 2024 dovrebbe essere anticipata al 21 o al 28 settembre per cercare di rafforzare le prime serate della Rai mandando in onda il venerdì Tale e Quale Show di Carlo Conti e il sabato il talent show. Anche il numero di puntate potrebbe subire cambiamenti. L’intenzione è infatti quella di allungare la trasmissione fino a Natale. Se così fosse, per lo show di Milly si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione.

